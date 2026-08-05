Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: Việt Nam gặp Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8, ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan so tài ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026. (Ảnh: FAT)

Ở trận ra quân ngày 1/8, ĐT Futsal Việt Nam đã gây bất ngờ khi xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Bước vào lượt trận kế tiếp vào ngày 2/8, ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand.

Tại lượt trận thứ 3, ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước ĐT Futsal Afghanistan. Thịnh Phát mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, để rồi Thái Huy nhân đôi cách biệt ở phút 27.

Dù chơi lấn lướt, ĐT Futsal Việt Nam đã trải qua những phút cuối đầy áp lực khi thủ môn Hồ Văn Ý phạm lỗi trong vòng cấm và đối phương rút ngắn cách biệt từ quả phạt đền.

Giải Continental Futsal Championship được tổ chức thường niên từ năm 2021 và là một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của Futsal châu Á. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8, trận chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc 2026 giữa U11 Hà Nội vs U11 CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 14h30 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk.

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