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Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng tạo giá trị bền vững cho người trồng

Thứ Tư, 19:22, 05/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay (5/8), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo Lễ hội Sầu riêng năm 2026, khẳng định lễ hội không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, mở rộng thị trường và tạo giá trị bền vững cho người sản xuất.

 

Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng tại Đắk Lắk được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa, cùng một số địa phương có diện tích sầu riêng lớn.

Lễ hội gồm 17 hoạt động, nổi bật như: lễ khai mạc tại Quảng trường 10/3; Diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững; lễ hội ẩm thực hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng; khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP; các tour trải nghiệm vườn sầu riêng gắn với du lịch văn hóa - sinh thái; cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và xúc tiến thương mại.

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UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo Lễ hội Sầu riêng năm 2026.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về hiệu quả thực chất của lễ hội đối với người trồng sầu riêng, nhất là khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sau khi lễ hội kết thúc.

Trả lời vấn đề này, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tăng cường chuyển đổi số, hậu kiểm, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, phát triển chế biến sâu, logistics và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm xây dựng ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững.

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Phóng viên Hương Lý - VOV Tây Nguyên, đặt câu hỏi liên quan đến các hoạt động tôn vinh người trồng sầu riêng và những kết quả thực chất trong kết nối tiêu thụ sầu riêng sau lễ hội.

“Sở cũng đã có những định hướng cụ thể để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp toàn diện của các ngành trong quản lý ngân hàng sầu riêng. Chúng tôi đang tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó có chiến dịch 30 ngày đêm. Thứ hai là thực thi cơ chế hậu kiểm, hiện nay thì đối với công tác cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói thì chúng tôi cũng đẩy mạnh, làm sao mà tránh gian lận trong mã số vùng trồng”,bà Đặng Thị Thủy cho hay.

Sầu riêng là ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk với diện tích khoảng 45 nghìn héc-ta, sản lượng năm 2025 đạt 390 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu là hơn 1,1 tỷ USD.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển du lịch nông nghiệp. Đắk Lắk đang từng bước đưa Lễ hội Sầu riêng trở thành sự kiện cấp quốc gia, tiến tới quốc tế.

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Đại diện các sở, ngành tham gia trả lời những nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách được hỏi tại họp báo.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các tour trải nghiệm vườn sầu riêng được xây dựng không chỉ phục vụ lễ hội mà sẽ được nghiên cứu để trở thành sản phẩm du lịch thường xuyên, góp phần đưa mùa sầu riêng trở thành điểm hẹn du lịch hằng năm của Đắk Lắk.

“Những tour này không chỉ là phục vụ trong lễ hội và sau này sẽ được nghiên cứu, đánh giá lại thành những tour du lịch thường xuyên hàng năm. Có thể là có những năm không tổ chức lễ hội, nhưng mà để mọi người đến với Đắk Lắk có thể được trải nghiệm đến với những vụ trồng, được thưởng thức, xem phương pháp canh tác, chế biến, thu hoạch, đóng gói. Sau lễ hội chúng tôi mong muốn là mỗi mùa sầu riêng là mọi người sẽ nhớ đến và sẽ đi du lịch Đắk Lắk”, ông Trần Hồng Tiến khẳng định.

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Đắk Lắk kỳ vọng Nghị quyết 36 mở đường cho xuất khẩu sầu riêng minh bạch, bền vững

VOV.VN - Ngày 31/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/2026/NQ-CP, sửa đổi quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng đơn giản thủ tục, phân cấp, hậu kiểm. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng nghị quyết sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu minh bạch, bền vững.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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