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Cầu thủ Arsenal nhận cái kết đắng ở World Cup 2026 vì luật mới của FIFA

Thứ Tư, 11:12, 01/07/2026
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VOV.VN - Cầu thủ Piero Hincapié của Arsenal, thi đấu cho ĐT Ecuador ở World Cup 2026 trong trận đấu với ĐT Mexico đã bị phạt thẻ đỏ vì lỗi hành vi lấy tay che miệng khi nói chuyện với đối thủ.

Trong trận đấu giữa Mexico với Ecuador tại vòng 32 đội World Cup 2026 vừa kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho đội chủ nhà Mexico, hậu vệ Piero Hincapié của đội khách đã có hành vi lấy tay che miệng khi nói chuyện ở phút 90+4. Do đó, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ thuộc biên chế Arsenal.

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Piero Hincapié nhận thẻ đỏ vì vi phạm luật “Luật Prestianni” của FIFA.

Piero Hincapié nhận thẻ đỏ vì vi phạm luật “Luật Prestianni” của FIFA. Luật này ra đời sau vụ việc hồi tháng 2, khi cầu thủ trẻ Gianluca Prestianni của Benfica bị cáo buộc dùng áo che mặt để đưa ra lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinícius Júnior của Real Madrid trong một trận đấu tại UEFA Champions League.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Nếu không có gì phải che giấu, cầu thủ sẽ không che miệng khi nói. Nếu hành vi đó dẫn đến phát ngôn mang tính phân biệt, cầu thủ phải bị truất quyền thi đấu”.

Piero Hincapié là cầu thủ thứ hai ở World Cup 2026 phải nhận thẻ đỏ vì hành vi lấy tay che miệng khi nói chuyện. Trước đó, Miguel Almirón của Paraguay cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi này ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Ở trận đấu giữa Mexico với Ecuador, đội bóng này đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Cả hai bàn thắng của đội đồng chủ nhà World Cup 2026 đều được ghi ở hiệp 1.

PV/VOV.VN
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