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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador, vào vòng 16 đội

Thứ Tư, 11:03, 01/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu lớn nhất hành tinh. 

ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 1

Đây là màn so tài mà Mexico đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Phút 22, từ tình huống phản công nhanh, Quinones phá bẫy việt vị trước khi băng xuống, khống chế rồi dứt điểm tung lưới Mexico, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. 

Đến phút 31, Mexico đã nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Ecuador phá bóng vào đúng chân của Jimenez. Tiền đạo này phối hợp với Quinones trước khi tung ra cú đá uy lực khiến thủ môn của Ecuador chỉ còn biết nhìn bóng nay vào lưới.  2-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. 

Sang hiệp 2, Mexico chủ động chơi chậm, thấp chờ thời cơ. Ecuador dù có nhiều bóng hơn nhưng cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Không những không thể ghi bàn, Ecuador còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau thẻ đỏ của Hincapie ở những phút bù giờ. 

Chung cuộc, Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu. 

14:08
14:09
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 3
14:09
 

 

14:10

Vào lúc 8h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Azteca, Mexico City, Mexico.

ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 5

Để có mặt ở vòng đấu này, đội chủ nhà Mexico đã thi đấu xuất sắc ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng trước Hàn Quốc, CH Séc và Nam Phi. Đáng chú ý, Mexico chưa để thủng lưới bàn nào dù đã tung ra sân 25/26 cầu thủ đăng ký ở giải đấu năm nay.

Điều đó cho thấy sự đồng đều trong đội hình của Mexico cũng như đội bóng này đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho lần trở lại với tư cách chủ nhà của sân chơi lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Ecuador lại thể hiện sự chật vật ở giai đoạn vòng bảng dù có lực lượng được đánh giá ở mức khá. Đại diện Nam Mỹ thua  Bờ Biển Ngà, hòa Curacao và chỉ có thể thắng ĐT Đức trong bối cảnh đội bóng châu Âu đã hết mục tiêu. Nhiều người đánh giá nếu như ĐT Đức còn động lực ở lượt cuối vòng bảng, Ecuador đã không thể giành thắng lợi để tiến vào vòng 32 đội.

Có thể thấy, mọi ưu thế đang nghiêng về chủ nhà Mexico. Theo quan sát trong quá khứ, ở 16 lần gần đây tiếp đón Ecuador tại sào huyệt của mình, Mexico thắng 8, hòa 5, chỉ phải nhận 3 thất bại.

Với hàng công đang có sự biến ảo của Quiñones cộng thêm kinh nghiệm đến từ Jimenez, các cầu thủ Mexico đã sẵn sàng để khiến Ecuador gặp khó khăn. Mexico không phải đội tấn công quá dồn dập, nhưng họ biết cách lựa chọn thời điểm tăng tốc. Đội bóng thực hiện trung bình 11,6 cú sút/trận, trong đó 60% số pha dứt điểm được thực hiện trong vòng cấm đối thủ.

Trong khi đó, lối chơi của Ecuador ở vòng đấu bảng World Cup 2026 không có gì đặc sắc. Họ thiếu sự linh hoạt trong các phương án tấn công, dẫn đến tình trạng thường xuyên rơi vào thế bế tắc trong các tình huống triển khai bóng.

Hàng hậu vệ trứ danh của Ecuador với những Pacho, Hincapie, Ordonez và cả tiền vệ phòng ngự Caicedo đáng ra phải là điểm tựa để đội bóng Nam Mỹ tiến bước nhưng thực tế họ vẫn có những thời điểm mắc những sai lầm ở vòng bảng và Ecuador cũng đã để thủng lưới 2 bàn ở các trận đã qua tại World Cup năm nay.

Tóm lại, đây là trận đấu mà nhiều khả năng Mexico sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khiến Ecuador phải dừng bước ở kỳ World Cup này.

07:13
07:14
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
07:18
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Ảnh: Reuters. 
07:35

Trận đấu sẽ được lùi giờ khởi tranh do mưa lớn trên sân Azteca. 

07:37
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Mưa lớn trên sân Azteca. (Ảnh: Reuters). 
07:42
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FIFA cho biết, chưa xác định được chính xác thời điểm trận đấu bắt đầu do mưa quá lớn. (Ảnh: FIFA). 
07:48
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Ảnh: Reuters. 
07:58

Theo thông báo mới nhất từ BTC, trận đấu sẽ được khởi tranh lúc 9h. 

08:04

Mexico và Ecuador đã quá quen thuộc với nhau thông qua các trận đấu giao hữu hay Copa America. Trong lịch sử đối đầu, Mexico áp đảo với 17 trận thắng, hòa 7 trận và chỉ thua đúng 4 trận. 

08:50
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ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
09:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Mexico giao bóng trước. 

09:05

4' Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình trong những phút đầu tiên. Mexico là đội chủ động hơn. 

09:07

6' Romo có khoảng trống từ vị trí cách cung thành Ecuador tầm 27m, anh tung ra cú sút ngay nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

09:08

7' Romo đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong để Jimenez đánh đầu, đưa bóng đi chệch khung thành Ecuador. 

09:09
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 24
Ảnh: Reuters. 
09:13

12' Ecuador đã bắt nhịp được trận đấu và cầm bóng nhiều hơn so với 10 phút đầu. Đại diện Nam Mỹ cũng có một số tình huống đưa được bóng vào vòng cấm chủ nhà. 

09:16

15' Mexico có pha triển khai tấn công đáng chú ý. Sau khi bóng được hậu vệ Ecuador phá ra, Mora khống chế và cứa lòng đưa trái bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Ecuador. 

09:23

22' VÀO OOOO !!!!! Từ tình huống phản công nhanh, Quinones phá bẫy việt vị trước khi băng xuống, khống chế rồi dứt điểm tung lưới Mexico, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. 

09:25
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 25
Ảnh: Reuters. 
09:30

30' Sau khi trận đấu trở lại từ quãng nghỉ tiếp nước, Mexico vẫn đang là đội chủ động hơn. Ecuador dù có cố gắng cũng chưa thể tiếp cận khung thành đội chủ nhà. 

09:33

31' VÀO OOOOO!!!! Mexico đã nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Ecuador phá bóng vào đúng chân của Jimenez. Tiền đạo này phối hợp với Quinones trước khi tung ra cú đá uy lực khiến thủ môn của Ecuador chỉ còn biết nhìn bóng nay vào lưới. 

09:35
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 26
Ảnh: Reuters. 
09:39

38' Mexico đang chủ động đá thấp hơn sau bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên Ecuador cũng chưa thể tận dụng điều đó để tạo nên được sức ép lên hàng thủ Mexico. 

09:40

40' Yeboah xử lý kỹ thuật, vượt qua 2 cầu thủ Mexico trước khi tung ra cú đá khiến thủ môn Rangel phải vất vả cản phá. 

09:46

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!

09:51

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Mexico. 

09:51
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 27
Ảnh: Reuters. 
10:07

Hiệp 2 bắt đầu !!! Ecuador có liên tiếp 2 sự thay đổi người. 

10:16

54' Trong gần 10 phút đã qua của hiệp 2, Mexico vẫn đang áp đảo. Ecuador không thể lên được bóng dù đang rất cần bàn thắng rút ngắn tỷ số. 

10:23

61' Thời gian chầm chậm trôi, Mexico vẫn đang có quá nhiều ưu thế. 

10:24
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 28
Ảnh: Reuters. 
10:30

67' Mexico được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được tạt vào để trung vệ Montes băng lên đánh đầu khiến thủ môn Gallindez của Ecuador vất vả cứu thua. 

10:35

72' Ecuador nỗ lực luân chuyển, làm mới các vị trí trên hàng công nhưng kết cục vẫn chưa có gì khác. Đại diện Nam Mỹ vẫn đang bất lực trong việc ghi bàn. 

10:45

83' Trận đấu trôi dần về những phút cuối cùng. Mexico tiến gần hơn đến chiến thắng chung cuộc. 

10:46
ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 29
Ảnh: Reuters. 
10:52

Trận đấu có 7 phút bù giờ !!!!

10:58

90+4' THẺ ĐỎ CHO HINCAPIE!! Trọng tài kiểm tra VAR để xác định thẻ đỏ cho hậu vệ Hincapie của Ecuador khi cầu thủ này đã che tay khi nói với một cầu thủ của Mexico. 

11:02

Hết giờ !! Mexico thắng Ecuador 2-0. 

ket qua world cup 2026 hom nay 1 7 mexico thang de ecuador, vao vong 16 doi hinh anh 30

 

Trần Tiến/VOV.VN
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