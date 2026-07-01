Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador, vào vòng 16 đội
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu lớn nhất hành tinh.
Đây là màn so tài mà Mexico đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Phút 22, từ tình huống phản công nhanh, Quinones phá bẫy việt vị trước khi băng xuống, khống chế rồi dứt điểm tung lưới Mexico, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.
Đến phút 31, Mexico đã nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Ecuador phá bóng vào đúng chân của Jimenez. Tiền đạo này phối hợp với Quinones trước khi tung ra cú đá uy lực khiến thủ môn của Ecuador chỉ còn biết nhìn bóng nay vào lưới. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.
Sang hiệp 2, Mexico chủ động chơi chậm, thấp chờ thời cơ. Ecuador dù có nhiều bóng hơn nhưng cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Không những không thể ghi bàn, Ecuador còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau thẻ đỏ của Hincapie ở những phút bù giờ.
Chung cuộc, Mexico thắng dễ Ecuador 2-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội của giải đấu.