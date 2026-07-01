Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTV Go, VTV3

Cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Bỉ và Senegal sẽ diễn ra vào lúc 3h00 rạng sáng ngày 2/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal vòng 32 đội trên VTV Go.

Nhận định Bỉ vs Senegal vòng 32 đội World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đánh giá tuyển Bỉ nắm giữ 45,6% cơ hội chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, vượt trội so với mức 27% của Senegal. Nếu tính cả kịch bản phải giải quyết thắng thua ở hiệp phụ và loạt sút luân lưu, "Quỷ đỏ" sở hữu 59% tỷ lệ đi tiếp vào vòng 1/8.

Tuyển Bỉ hành quân đến trận đấu này với hành trang là chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường. Sau hai trận hòa mở màn trước Ai Cập và Iran, "Quỷ đỏ" đã kịp bùng nổ ở lượt cuối khi đè bẹp New Zealand 5-1 để đoạt ngôi nhất bảng G.

Leandro Trossard sắm vai điểm sáng trên hàng công với 2 pha lập công cùng 13 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, Romelu Lukaku tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi nâng tổng thành tích tại các kỳ World Cup lên 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc so tài với Senegal (Ảnh: Reuters).

Bên kia chiến tuyến, Senegal lách qua khe cửa hẹp để đoạt vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Phi đè bẹp Iraq 5-0 ở lượt đấu quyết định, qua đó xốc lại tinh thần sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy. Tiền đạo Ismaïla Sarr đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo từ đầu giải.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Senegal liên tục bộc lộ lỗ hổng. Lối chơi cởi mở khiến các trận đấu có sự góp mặt của họ xuất hiện tổng cộng tới 14 bàn thắng (nhiều thứ hai tại vòng bảng).

Thống kê lịch sử chỉ ra Senegal nhận thất bại trong cả bốn lần gần nhất chạm trán các đại diện châu Âu tại đấu trường thế giới. Ngược lại, tuyển Bỉ mới chỉ để thua duy nhất một lần trong sáu dịp đụng độ các đội tuyển châu Phi. Với lực lượng đồng đều và phong độ ổn định hơn, "Quỷ đỏ" hoàn toàn nắm quyền chủ động trong lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau này.