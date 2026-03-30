Cầu thủ đang đá V-League hóa niềm hy vọng của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam

Tiền vệ Endrick là cái tên đáng chú ý trong danh sách ĐT Malaysia hành quân tới làm khách tại sân Thiên Trường. Cầu thủ này sang V-League thi đấu từ năm 2024 và hiện đang khoác áo CLB CA TP.HCM.

Giới truyền thông Malaysia kỳ vọng Endrick sẽ mang đến sự khác biệt trong trận đấu lúc 19h ngày 31/3. Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski cho rằng những kinh nghiệm của Endrick tại V-League giúp ĐT Malaysia có thêm những thông tin hữu ích khi đối đầu với ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Endrick của ĐT Malaysia

"Endrick là một cầu thủ chất lượng và có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam. Điều đó giúp Endrick có một số thông tin để cung cấp cho ban huấn luyện ĐT Malaysia" – HLV Peter Cklamovski chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025, Endrick cũng ra sân thi đấu và có pha kiến tạo cho Dion Cools ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. Tuy nhiên, ĐT Malaysia sau đó bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam ở trận này do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

HLV Peter Cklamovski cho biết, ĐT Malaysia thất vọng khi không thể giành vé dự Asian Cup 2027 nhưng quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân này cũng khẳng định, ĐT Malaysia đã phân tích ĐT Việt Nam và có sự chuẩn bị kỹ càng để hướng tới mục tiêu chiến thắng.