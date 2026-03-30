中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia?

Thứ Hai, 12:54, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia và kỳ vọng sẽ đánh bại đối thủ 2-0 trên sân Thiên Trường.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường, HLV Kim Sang Sik thừa nhận thất bại 0-4 ở lượt đi là nỗi buồn với toàn đội cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đang có trạng thái tâm lý tích cực sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đã sớm giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 và cuộc tái đấu với ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3 chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Theo HLV Kim Sang Sik toàn đội quyết tâm sẽ giành chiến thắng và cá nhân ông kỳ vọng tỷ số trận đấu sẽ là 2-0 nghiêng về phía ĐT Việt Nam.

hlv kim sang sik noi gi truoc tran Dt viet nam gap Dt malaysia hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik trong cuộc họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia. (Ảnh: Hoài Thương)

"Kết quả thua 0-4 ở lượt đi mang đến tâm trạng buồn với toàn đội và người hâm mộ. Sau phán quyết vừa rồi, chúng tôi được tiếp thêm động lực. Ngày mai, ĐT Việt Nam quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước ĐT Malaysia" – HLV Kim Sang Sik nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá đây sẽ là trận đấu căng thẳng khi đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng, dù ĐT Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt còn ĐT Việt Nam có thêm nhiều sự bổ sung nhân sự chất lượng và nắm lợi thế sân nhà.

“Chiến thắng trong trận gặp ĐT Malaysia ngày mai sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở những giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời" – HLV Kim Sang Sik cho hay.

Hoài Thương, Hoàng Long/VOV.VN
Tag: HLV Kim Sang Sik ĐT Việt Nam ĐT Malaysia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xuân Son khẳng định đạt 100% thể trạng, quyết xé lưới Malaysia ở Thiên Trường

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định mình đã đạt 100% thể trạng và bày tỏ quyết tâm ghi bàn khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường.

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định mình đã đạt 100% thể trạng và bày tỏ quyết tâm ghi bàn khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường.

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam để quên nỗi buồn mất vé Asian Cup

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường để xua đi nỗi thất vọng khi mất vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường để xua đi nỗi thất vọng khi mất vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá