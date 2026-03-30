HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia?

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường, HLV Kim Sang Sik thừa nhận thất bại 0-4 ở lượt đi là nỗi buồn với toàn đội cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đang có trạng thái tâm lý tích cực sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đã sớm giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 và cuộc tái đấu với ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3 chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Theo HLV Kim Sang Sik toàn đội quyết tâm sẽ giành chiến thắng và cá nhân ông kỳ vọng tỷ số trận đấu sẽ là 2-0 nghiêng về phía ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik trong cuộc họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia. (Ảnh: Hoài Thương)

"Kết quả thua 0-4 ở lượt đi mang đến tâm trạng buồn với toàn đội và người hâm mộ. Sau phán quyết vừa rồi, chúng tôi được tiếp thêm động lực. Ngày mai, ĐT Việt Nam quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước ĐT Malaysia" – HLV Kim Sang Sik nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá đây sẽ là trận đấu căng thẳng khi đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng, dù ĐT Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt còn ĐT Việt Nam có thêm nhiều sự bổ sung nhân sự chất lượng và nắm lợi thế sân nhà.

“Chiến thắng trong trận gặp ĐT Malaysia ngày mai sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở những giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời" – HLV Kim Sang Sik cho hay.