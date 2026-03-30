Ngôi sao nhập tịch của ĐT Malaysia khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

Thứ Hai, 12:16, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cầu thủ nhập tịch gốc Bỉ của ĐT Malaysia Dion Cools bày tỏ khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường.

Tham dự cuộc họp báo chính thức trước trận đấu, hậu vệ Dion Cools khẳng định khát khao ghi bàn cho ĐT Malaysia khi tới làm khách của ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường. Cầu thủ nhập tịch gốc Bỉ cũng nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng của ĐT Malaysia khi gặp lại ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

“Chúng tôi hy vọng sẽ ghi bàn trước ĐT Việt Nam. Đương nhiên, cầu thủ nào cũng muốn ghi bàn cho ĐTQG. Tôi cũng muốn ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam nếu có thể. Tuy nhiên, màn trình diễn của toàn đội là điều quan trọng nhất” – Dion Cools nói.

ngoi sao nhap tich cua Dt malaysia khat khao ghi ban vao luoi Dt viet nam hinh anh 1
Hậu vệ Dion Cools của ĐT Malaysia. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa hai đội vào ngày 10/11/2025, Dion Cools từng ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 trên sân Bukit Jalil. Nhưng sau đó ĐT Malaysia đã bị AFC xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam ở trận này vì sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Quyết định xử phạt của khiến ĐT Malaysia không thể góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã sớm giành vé tham dự đấu trường châu lục. Trận đấu giữa hai đội trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3 chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Dẫu vậy, Dion Cools khẳng định ĐT Malaysia sẽ chơi hết mình trước ĐT Việt Nam và quyết tâm giành chiến thắng. Hậu vệ 29 tuổi cũng cho biết, ĐT Malaysia đã có sự chuẩn bị tốt và phân tích kỹ càng về ĐT Việt Nam.

“Sau 1 tuần tập huấn tại Thái Lan, chúng tôi có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. Trận đấu này rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình” – Dion Cools cho hay.

Hoài Thương, Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?
Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia
Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - Với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, lực lượng đôi bên đều có những cầu thủ nhập tịch.

Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - Với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, lực lượng đôi bên đều có những cầu thủ nhập tịch.

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?
Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

