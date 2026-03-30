ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam để quên nỗi buồn mất vé Asian Cup

Thứ Hai, 11:50, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường để xua đi nỗi thất vọng khi mất vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường, HLV Peter Cklamovski bày tỏ nỗi thất vọng khi ĐT Malaysia bị AFC xử phạt thua 2 trận do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch và không thể giành vé tới VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nhà cầm quân này khẳng định ĐT Malaysia đã xốc lại tinh thần và quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trong trận đấu lúc 19h00 ngày 31/3.

HLV Peter Cklamovski của ĐT Malaysia. (Ảnh: Hoài Thương)

“Với những gì diễn ra, chúng tôi rất tiếc nuối và thất vọng khi không thể tham dự VCK Asian Cup 2027. Chúng tôi sẽ dồn sự tập trung vào những gì mình làm được. Tôi tự hào với các cầu thủ và BHL ĐT Malaysia, họ sẽ cố gắng hết sức hướng đến kết quả tốt nhất vào ngày mai” – HLV Peter Cklamovski nói.

“Với chúng tôi, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Các cầu thủ đang làm việc mỗi ngày để hướng đến mục tiêu ấy” – Vị thuyền trưởng ĐT Malaysia chia sẻ thêm.

Đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam, HLV Peter Cklamovski cho rằng HLV Kim Sang Sik đang có trong tay một tập thể chất lượng. Tuy nhiên, BHL ĐT Malaysia đã xốc lại tinh thần cho các cầu thủ, tiến hành sự chuẩn bị tốt nhất và hướng đến mục tiêu chiến thắng trên sân Thiên Trường.

“Tôi nghĩ, đây sẽ là một trận đấu hay giữa 2 đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đã làm tinh thần để các cầu thủ đoàn kết, quyết tâm cống hiến và ĐT Malaysia sẽ chơi tốt nhất trong khả năng của mình, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng” – HLV Peter Cklamovski cho hay.

Hoài Thương, Hoàng Long/VOV.VN
Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?
VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?
VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

Đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình, sẵn sàng tái đấu Việt Nam
VOV.VN - Tối 28/3, đội tuyển Malaysia đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài và di chuyển thẳng đến Ninh Bình, bắt đầu công tác chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

