English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026

Thứ Bảy, 21:29, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) và Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa nước này vừa chính thức xác nhận, tiền vệ Jayden Adams đã đột ngột qua đời ở tuổi 25, ngay sau khi cùng đội tuyển Nam Phi làm nên lịch sử tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Adams là nhân tố chủ chốt khi đá chính 2 trong 3 trận vòng bảng. Anh cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc - cột mốc lịch sử đưa Nam Phi lần đầu tiên bước vào vòng knock-out.

Trong thông cáo phát đi, SAFPU bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: “Jayden vừa kiêu hãnh khoác áo tuyển, gánh vác niềm hy vọng của cả dân tộc tại FIFA World Cup bằng lòng dũng cảm và sự xuất sắc. Sự ra đi của anh là tổn thất không thể bù đắp đối với gia đình, đồng đội và nền bóng đá nước nhà. Bóng đá Nam Phi mất đi một tài năng thiên bẩm, một người cống hiến tận tụy khi tuổi đời còn quá trẻ”.

cau thu nam phi qua doi o tuoi 25 sau world cup 2026 hinh anh 1
Tiền vệ Jayden Adams đã đột ngột qua đời ở tuổi 25 (Ảnh: Reuters).

Nghị lực của Adams từng khiến người hâm mộ cảm phục khi anh nén đau thương để đá chính hai trận gặp Mexico và Cộng hòa Séc, ngay sau khi nhận tin bà ngoại qua đời vào hôm trước.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Nam Phi, ông Gayton McKenzie chia sẻ: “Việc cậu ấy lựa chọn khoác áo quốc gia và cống hiến hết mình trong thời khắc đau thương đó minh chứng cho một nhân cách lớn và sự chuyên nghiệp vượt xa tuổi tác”.

Sự ra đi của Jayden Adams ở tuổi 25 là một cú sốc lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nền thể thao Nam Phi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Khó cản Messi?
Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Khó cản Messi?

VOV.VN - Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Khó cản Messi?

Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Khó cản Messi?

VOV.VN - Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Từ tin báo của người dân, công an bóc gỡ ổ cá độ mùa World Cup 2026
Từ tin báo của người dân, công an bóc gỡ ổ cá độ mùa World Cup 2026

VOV.VN - Công an xã Thường Tín (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa World Cup 2026, tạm giữ 4 đối tượng liên quan. Chỉ trong hai ngày, đường dây này đã tổ chức cá độ 5 trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 380 triệu đồng.

Từ tin báo của người dân, công an bóc gỡ ổ cá độ mùa World Cup 2026

Từ tin báo của người dân, công an bóc gỡ ổ cá độ mùa World Cup 2026

VOV.VN - Công an xã Thường Tín (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa World Cup 2026, tạm giữ 4 đối tượng liên quan. Chỉ trong hai ngày, đường dây này đã tổ chức cá độ 5 trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 380 triệu đồng.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026
Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Tây Ban Nha trước vòng bán kết World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Tây Ban Nha trước vòng bán kết World Cup 2026.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7: Rực lửa Argentina vs Thụy Sĩ, ĐT Anh cần phá dớp
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7: Rực lửa Argentina vs Thụy Sĩ, ĐT Anh cần phá dớp

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7 có những nội dung chính sau đây: Chờ địa chấn ở trận tứ kết giữa Argentina vs Thụy Sĩ; ĐT Anh cần phá dớp để vào bán kết World Cup 2026; Lamine Yamal gửi “chiến thư” tới ĐT Pháp…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7: Rực lửa Argentina vs Thụy Sĩ, ĐT Anh cần phá dớp

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7: Rực lửa Argentina vs Thụy Sĩ, ĐT Anh cần phá dớp

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 11-7 có những nội dung chính sau đây: Chờ địa chấn ở trận tứ kết giữa Argentina vs Thụy Sĩ; ĐT Anh cần phá dớp để vào bán kết World Cup 2026; Lamine Yamal gửi “chiến thư” tới ĐT Pháp…

Trực tiếp Na Uy 0-0 Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland làm nên lịch sử?
Trực tiếp Na Uy 0-0 Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland làm nên lịch sử?

VOV.VN - Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Na Uy 0-0 Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland làm nên lịch sử?

Trực tiếp Na Uy 0-0 Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland làm nên lịch sử?

VOV.VN - Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế