Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Adams là nhân tố chủ chốt khi đá chính 2 trong 3 trận vòng bảng. Anh cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc - cột mốc lịch sử đưa Nam Phi lần đầu tiên bước vào vòng knock-out.

Trong thông cáo phát đi, SAFPU bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: “Jayden vừa kiêu hãnh khoác áo tuyển, gánh vác niềm hy vọng của cả dân tộc tại FIFA World Cup bằng lòng dũng cảm và sự xuất sắc. Sự ra đi của anh là tổn thất không thể bù đắp đối với gia đình, đồng đội và nền bóng đá nước nhà. Bóng đá Nam Phi mất đi một tài năng thiên bẩm, một người cống hiến tận tụy khi tuổi đời còn quá trẻ”.

Tiền vệ Jayden Adams đã đột ngột qua đời ở tuổi 25 (Ảnh: Reuters).

Nghị lực của Adams từng khiến người hâm mộ cảm phục khi anh nén đau thương để đá chính hai trận gặp Mexico và Cộng hòa Séc, ngay sau khi nhận tin bà ngoại qua đời vào hôm trước.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Nam Phi, ông Gayton McKenzie chia sẻ: “Việc cậu ấy lựa chọn khoác áo quốc gia và cống hiến hết mình trong thời khắc đau thương đó minh chứng cho một nhân cách lớn và sự chuyên nghiệp vượt xa tuổi tác”.

Sự ra đi của Jayden Adams ở tuổi 25 là một cú sốc lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nền thể thao Nam Phi.