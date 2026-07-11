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Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026

Thứ Bảy, 16:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Tây Ban Nha trước vòng bán kết World Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha chính thức giành vé vào bán kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán Pháp trong màn đại chiến được chờ đợi nhất giải đấu. Cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam).

Tây Ban Nha là đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Fabián Ruiz mở tỷ số ở phút 30 sau pha đá bồi cận thành, nhưng Bỉ nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Charles De Ketelaere trước khi hiệp một khép lại. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước vào hiệp phụ, Mikel Merino tỏa sáng ở phút 88 với pha đệm bóng cận thành, mang về chiến thắng 2-1 cho “La Roja”.

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Mikel Merino tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở bán kết, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Pháp, đội đã vượt qua Morocco với tỷ số 2-0. Đây được xem là trận chung kết sớm của World Cup 2026 khi cả hai đều thể hiện phong độ ấn tượng và nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026 đang nghiêng về “Bò tót”. Theo đó, trong 38 lần gặp nhau, Tây Ban Nha giành 18 chiến thắng, 7 trận hòa và thua 13 trận. Hai lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng sít sao trước Pháp.

Hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần tại giải đấu lớn nhất hành tinh, ở vòng 16 đội World Cup 2006. Khi đó, Pháp giành chiến thắng 3-1 để tiến vào tứ kết, trước khi lọt đến trận chung kết.

Trước cuộc đại chiến sắp tới, tài năng trẻ Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không hề e ngại đối thủ: “Nếu có đội phải lo lắng thì đó là Pháp, bởi chúng tôi từng loại họ ở EURO. Hai đội đều thuộc nhóm mạnh nhất thế giới và sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi không hề sợ hãi. Toàn đội rất vui khi một lần nữa góp mặt ở bán kết và muốn tiến thẳng tới trận chung kết”.

Hiện tại, Tây Ban Nha và Pháp đều đang có phong độ rất cao, Hai đội cũng rất quyết tâm giành vé vào chung kết World Cup 2026. Do đó, màn thư hùng của Tây Ban Nha và Pháp được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

Trí Minh/VOV.VN
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