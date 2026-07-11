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Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Khó cản Messi?

Thứ Bảy, 18:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

14:35
truc tiep argentina vs thuy si tu ket world cup 2026 kho can messi hinh anh 1
Messi được kỳ vọng tỏa sáng giúp Argentina vào bán kết (Ảnh: Reuters).
14:34
14:34

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ít ai tin Thụy Sỹ có thể tiến sâu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Murat Yakin đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup trong thế kỷ 21 sau chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử Thụy Sỹ vào tới tứ kết, sau các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954, nhưng họ chưa từng vượt qua cột mốc này.

Không muốn dừng lại ở kỳ tích lịch sử, Thụy Sỹ đặt mục tiêu tiếp tục tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch Argentina. HLV Murat Yakin tự tin tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn đủ khả năng gây sốc trước Lionel Messi và các đồng đội. Niềm tin ấy không phải không có cơ sở khi Thụy Sỹ vừa loại Colombia bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, thực dụng và gần như không mắc sai lầm trong suốt 120 phút thi đấu.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết, ban huấn luyện Thụy Sỹ đã xây dựng nhiều kịch bản đặc biệt. Các buổi tập liên tục mô phỏng tình huống thi đấu thiếu người với các bài tập 10 đấu 11, 9 đấu 10, thậm chí 8 đấu 10 nhằm giúp các cầu thủ giữ được sự chủ động trong mọi hoàn cảnh. Thủ thành Gregor Kobel cũng dành nhiều thời gian luyện cản phá luân lưu, bởi Thụy Sỹ xác định đây có thể là yếu tố quyết định trước Argentina.

truc tiep argentina vs thuy si tu ket world cup 2026 kho can messi hinh anh 3

Ở chiều ngược lại, HLV Lionel Scaloni cũng yêu cầu các học trò tập sút luân lưu, nhưng mục tiêu của Argentina vẫn là giải quyết trận đấu trong 90 hoặc 120 phút. Nhà đương kim vô địch sở hữu thành tích rất ấn tượng ở các trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, với 10 chiến thắng trong 12 lần phải phân định thắng thua theo cách này, thành tích tốt nhất lịch sử World Cup.

Dẫu vậy, hành trình của Argentina tại vòng knock-out chưa thực sự thuyết phục. Họ rất vất vả mới vượt qua Cape Verde nhờ bàn phản lưới nhà ở phút 111, trước khi tiếp tục trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với Ai Cập. Dù cải thiện đáng kể về khả năng kiểm soát bóng và pressing, hàng thủ Argentina vẫn để lộ nhiều khoảng trống, trong khi hàng công nhiều thời điểm rơi vào bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Một lần nữa, Lionel Messi trở thành điểm tựa lớn nhất của La Albiceleste. Siêu sao 39 tuổi ghi bàn, kiến tạo và tạo khác biệt đúng thời điểm để giúp Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Messi cũng là điều khiến người hâm mộ Argentina lo ngại khi đối đầu một tập thể kỷ luật như Thụy Sỹ.

Dù sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại World Cup cùng vị thế của nhà đương kim vô địch, Argentina hiểu rằng may mắn khó có thể đồng hành mãi. Trước một Thụy Sỹ giàu kỷ luật, chơi thực dụng và đầy quyết tâm làm nên lịch sử, thầy trò HLV Lionel Scaloni buộc phải thể hiện phong độ cao nhất nếu muốn giành vé vào bán kết.

 Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

 

Ngọc Duy/VOV.VN
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