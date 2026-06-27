Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa chia tay ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ không có sự đồng hành của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa trong hành trình tại ASEAN Cup 2026. Sau khi được kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương, Đăng Khoa đã chia tay đội tuyển để tập trung điều trị, hồi phục.

Ngô Đăng Khoa chia tay ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Ngô Đăng Khoa chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua, Đăng Khoa không thể tham gia tập cùng các đồng đội mà chỉ tập hồi phục, điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn. Thậm chí, cầu thủ này có nguy cơ rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

HLV trưởng Kim Sang Sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương. Điều này giúp Đăng Khoa được theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển, việc được triệu tập lần này vẫn mang đến những trải nghiệm trong hành trình phát triển của cầu thủ mới 19 tuổi này.