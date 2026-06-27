English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa chia tay ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 16:01, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã chia tay ĐT Việt Nam khi không kịp bình phục chấn thương để tham dự ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ không có sự đồng hành của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa trong hành trình tại ASEAN Cup 2026. Sau khi được kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương, Đăng Khoa đã chia tay đội tuyển để tập trung điều trị, hồi phục.

cau thu viet kieu ngo Dang khoa chia tay Dt viet nam hinh anh 1
Ngô Đăng Khoa chia tay ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Ngô Đăng Khoa chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua, Đăng Khoa không thể tham gia tập cùng các đồng đội mà chỉ tập hồi phục, điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn. Thậm chí, cầu thủ này có nguy cơ rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

HLV trưởng Kim Sang Sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương. Điều này giúp Đăng Khoa được theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển, việc được triệu tập lần này vẫn mang đến những trải nghiệm trong hành trình phát triển của cầu thủ mới 19 tuổi này.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6: Pháp và Na Uy rơi thế khó, Argentina dễ thở
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6: Pháp và Na Uy rơi thế khó, Argentina dễ thở

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6 có những nội dung chính sau đây: Na Uy của Haaland gặp khó ở vòng 32 đội; Pháp rơi thế khó, Argentina sáng cửa vào vòng 16 đội; Xác định 9 cặp knock-out đầu tiên…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6: Pháp và Na Uy rơi thế khó, Argentina dễ thở

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6: Pháp và Na Uy rơi thế khó, Argentina dễ thở

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 27-6 có những nội dung chính sau đây: Na Uy của Haaland gặp khó ở vòng 32 đội; Pháp rơi thế khó, Argentina sáng cửa vào vòng 16 đội; Xác định 9 cặp knock-out đầu tiên…

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan, bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CHDC Congo vs Uzbekistan, bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha thuộc khuôn khổ bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 06h30 ngày 28/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Colombia vs Bồ Đào Nha thuộc khuôn khổ bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 06h30 ngày 28/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ và Ai Cập vượt qua vòng bảng
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ và Ai Cập vượt qua vòng bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau các trận đấu tại bảng G và H diễn ra vào sáng ngày 27/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ và Ai Cập vượt qua vòng bảng

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ và Ai Cập vượt qua vòng bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau các trận đấu tại bảng G và H diễn ra vào sáng ngày 27/6.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Bỉ thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối bảng G trong ngày Trossard lập cú đúp, De Bruyne ghi siêu phẩm còn Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Bỉ thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối bảng G trong ngày Trossard lập cú đúp, De Bruyne ghi siêu phẩm còn Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế