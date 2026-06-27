Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ và Ai Cập vượt qua vòng bảng

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi xác định được thêm 4 đội vào vòng loại trực tiếp. Tại bảng G, ĐT Bỉ giành chiến thắng 5-1 trước ĐT New Zealand để đứng đầu bảng, qua đó gặp đội đứng thứ ba của bảng A, E, H, I hoặc J tại vòng 32 đội.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất.

ĐT Ai Cập có trận hoà 1-1 trước ĐT Iran, qua đó vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng G. Tại vòng tiếp theo, ĐT Ai Cập sẽ gặp đối thủ không quá mạnh là ĐT Australia.

Tại bảng H, ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Uruguay, qua đó đi tiếp với vị trí nhất bảng. ĐT Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng J tại vòng 32 đội.

ĐT Cape Verde với trận hoà không bàn thắng trước ĐT Saudi Arabia đã làm nên lịch sử khi đứng nhì bảng H, qua đó vào vòng loại trực tiếp trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tại vòng 32 đội, Cape Verde gặp thử thách rất lớn khi phải chạm trán Argentina.

Tính đến 12h30 ngày 27/6, World Cup 2026 đã xác định được 5 trên tổng số 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Đó là các đội tuyển Thụy Điển, Ecuador, Bosnia, Paraguay và Senegal.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba tại World Cup 2026.