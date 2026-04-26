Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

Chủ Nhật, 23:03, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Enzo Fernandez ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Leeds 1-0 để tiến vào chung kết FA Cup 2025/2026 gặp Man City.

23:14

Sau khởi đầu giằng co, Chelsea vượt lên dẫn trước trong trận bán kết FA Cup 2025/2026 nhờ sự tỏa sáng của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina đánh đầu tung lưới Leeds sau quả tạt dọn cỗ của Pedro Neto.

Nắm lợi thế dẫn bàn, Chelsea trình diễn bộ mặt thực dụng khi liên tiếp đưa ra những phương án hiệu quả để phá lối chơi của Leeds và giữ vững tỷ số 1-0 tới hết giờ.

Vượt qua Leeds với chiến thắng tối thiểu, Chelsea tiến vào chung kết FA Cup gặp Man City. Theo dự kiến, trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 16/5.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 1
Enzo Fernandez dứt điểm tung lưới Leeds. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 2
Enzo Fernandez mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea ở bán kết FA Cup. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 3
Leeds thể hiện tinh thần quyết tâm nhưng không đủ sắc sảo để làm khó Chelsea ở trận này. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 4
HLV tạm quyền Calum McFarlane ghi dấu ấn sau khi thay thế HLV Liam Rosenior bị Chelsea sa thải. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 5
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Leeds khi dừng bước tại bán kết FA Cup. (Ảnh: Reuters)
11:03

Theo lịch thi đấu, trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Chelsea và Leeds trên sân Wembley sẽ diễn ra lúc 21h00 hôm nay. Đội thắng trận này sẽ gặp Man City trong trận chung kết.

Đây cũng là trận đầu tiên của Chelsea sau khi sa thải HLV Liam Rosenior vì chuỗi thành tích bết bát. HLV tạm quyền Calum McFarlane là người sẽ dẫn dắt The Blues tranh vé vào chung kết FA Cup với Leeds.

Hiện tại, FA Cup đang là hy vọng để có danh hiệu của Chelsea ở mùa giải này. Trong khi đó, Leeds đang hướng đến lần đầu tiên lọt vào chung kết FA Cup kể từ năm 1973.       

Tại FA Cup mùa này, Man City đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Southampton ở cặp đấu bán kết đầu tiên. Dự kiến, trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 16/5 tới.       

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 7
20:29

Đội hình xuất phát:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

Dự bị: Sharman-Lowe, Delap, Palmer, Essugo, Santos, Hato, Fofana, Acheampong, Derry.

Leeds (3-4-2-1): Perri; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.

Dự bị: Darlow, Rodon, Bornauw, Longstaff, Stach, James, Gnonto, Piroe, Nmecha.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 8
CĐV hai đội đổ về sân Wembley. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 9
HLV tạm quyền Calum McFarlane cùng Chelsea chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup với Leeds. (Ảnh: Reuters)
21:01

Trận đấu bắt đầu!!! Chelsea giao bóng

21:07

5': Dứt điểm uy lực!!! Enzo có pha ra chân quyết đoán sau nỗ lực làm tường của Joao Pedro nhưng không thắng được thủ môn của Leeds.

21:13

10': Thế trận giằng co!!! Leeds chủ động chơi lùi sâu, duy trì cự ly đội hình kín kẽ trước Chelsea.

21:16

12': Đáng tiếc!!! Garnacho di chuyển hay để đón đường chuyền vào vòng cấm Leeds nhưng lại khống chế lỗi và dứt điểm chệch mục tiêu.

21:17

15': LEEDS SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Thủ môn Sanchez cản phá xuất thần trước cú dứt điểm chéo góc của Aaronson.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 10
Sự tiếc nuối của Aaronson. (Ảnh: Reuters)
21:23

21': CỘT DỌC TỪ CHỐI BÀN THẮNG CHO CHELSEA!!! Joao Pedro càn lướt dũng mãnh trong vòng cấm rồi dứt điểm dội cột dọc Leeds.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 11
Joao Pedro dứt điểm dội cột dọc. (Ảnh: Reuters)
21:24

23': VÀO!!! Chelsea 1-0 Leeds

Enzo Fernandez chọn vị trí chuẩn xác và đánh đầu tung lưới Leeds sau quả tạt từ cánh phải của Neto.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 12
Enzo Fernandez chọc thủng lưới Leeds. (Ảnh: Reuters)
ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 13
Chelsea mở tỷ số trong trận bán kết FA Cup. (Ảnh: Reuters)
21:32

29': Dứt điểm!!! Chelsea gây sức ép khiến Leeds để mất bóng bên phần sân nhà và tạo ra cơ hội dứt điểm. Tiếc rằng, cú sút của Joao Pedro đưa bóng đi chệch cột dọc.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 14
Joao Pedro tung cú sút quyết đoán. (Ảnh: Reuters)
21:37

34': Chelsea thót tim!!! Joao Pedro xử lý lỗi ở giữa sân giúp Leeds có cơ hội tấn công. Tuy nhiên, các hậu vệ Chelsea đã truy cản quyết liệt để khiến Okafor không thể dứt điểm như ý.

21:43

40': Khoảnh khắc cảm xúc!!! Trong bối cảnh Leeds bị dẫn bàn và thi đấu bế tắc, các CĐV Leeds cất tiếng hát vang trên khán đài để tiếp lửa cho thầy trò HLV Daniel Farke.

21:44

42': Dứt điểm thiếu chính xác!!! Sau tình huống lập bập trong vòng cấm Chelsea, bóng nảy ra tuyến hai và Okafor tung cú sút chệch mục tiêu.

21:51

45'+2: Nỗ lực bất thành!!! Pedro Neto đột phá đầy quyết tâm từ cánh phải vào vòng cấm nhưng không thể tung đường chuyền và kết thúc pha bóng bằng tình huống phạm lỗi.

21:51

Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Leeds 1-0.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 15
CĐV Leeds ngậm ngùi nhìn Enzo Fernandez ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
22:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! Leeds giao bóng

22:08

46': Leeds điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Joe Rodon và Anton Stach vào thế chỗ James Justin và Pascal Struijk.

22:09

47': KHÔNG VÀO!!! Anton Stach tung cú "nã đại bác" uy lực nhưng thủ môn Robert Sanchez bay người hết cỡ để cứu thua cho Chelsea.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 16
Thủ môn Sanchez cứu thua cho Chelsea. (Ảnh: Reuters)
22:12

49': Bỏ lỡ đáng tiếc!!! Joao Pedro liên tiếp làm động tác giả nhưng lại không dứt điểm trong tình huống lộn xộn trước khung thành Leeds rồi bị hậu vệ đối phương phá bóng.

22:18

55': Dứt điểm!!! Cú sút của Garnacho đưa bóng đập chân hậu vệ Leeds đi vọt xà ngang.

22:21

58': CƠ HỘI NGON ĂN CHO LEEDS!!! Okafor treo bóng thuận lợi, Calvert-Lewin bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Robert Sanchez đã cứu thua xuất sắc.

22:24

61': Căng thẳng!!! Các thành viên hai đội lao vào tranh cãi sau khi Ampadu tiến tới "nghe lén" chỉ đạo của ban huấn luyện với cầu thủ Chelsea.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 17
Các thành viên hai đội lời qua tiếng lại. (Ảnh: Reuters)
22:28

65': Leeds thể hiện ý tưởng tấn công sắc nét!!! Gudmundsson tạt bóng từ cánh trái, Calvert-Lewin gây áp lực lên hậu vệ. Bóng nảy ra và Tanaka dứt điểm chệch cột dọc.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 18
Sự tiếc nuối của Tanaka. (Ảnh: Reuters)
22:29

66': Chelsea thay người!!! Andrey Santos thế chỗ Romeo Lavia.

22:33

70': Chelsea tiếp tục điều chỉnh!!! Cole Palmer vào thay Garnacho.

22:36

73': Leeds làm mới hàng công!!! Nmecha, Gnonto vào thay Tanaka, Okafor.

22:41

77': Leeds nỗ lực ép sân!!! Đội bóng áo trắng thể hiện quyết tâm đáng khen ngợi sau giờ nghỉ, trong khi Chelsea chủ trương lùi sâu bảo vệ thành quả và chờ đợi cơ hội phản công.

22:43

80': Va chạm nảy lửa!!! Trận đấu bị gián đoạn sau khi Nmecha và Santos va chạm rất mạnh trong tình huống tranh chấp ở giữa sân.

22:48

85': Chelsea chơi tinh quái!!! The Blues chủ động áp sát và bóp nghẹt tuyến giữa của Leeds khiến đối phương không thể đẩy cao tốc độ khi trận đấu trôi về những phút cuối.

22:55

90': Tìm kiếm cơ hội từ bóng dài!!! Leeds chuyển sang phương án treo bóng lên phía trước sau khi bị Chelsea bóp nghẹt tuyến giữa. Dẫu vậy, hàng thủ Chelsea thi đấu rất kín kẽ.

22:59

90'+5: Đáng tiếc!!! Các cầu thủ Leeds tỏ ra rất quyết tâm khi được hưởng quả phạt bên cánh trái. Bóng được treo về phía cột xa, nhưng Calvert-Lewin lại băng vào chệch nhịp và đá hụt bóng. 

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 19
Calvert-Lewin tỏ ra kém duyên ở trận này. (Ảnh: Reuters)
23:01

HẾT GIỜ!!! Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Leeds và tiến vào chung kết FA Cup gặp Man City.

ha guc leeds, chelsea vao chung ket fa cup gap man city hinh anh 20
Enzo Fernandez là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Trực tiếp Chelsea vs Leeds bán kết FA Cup 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Chelsea Leeds FA Cup
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Leeds United bán kết FA Cup
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Leeds United thuộc khuôn khổ bán kết FA Cup 2025/2026 diễn ra lúc 21h00 ngày 26/4.

Lý do Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior
VOV.VN - Ban lãnh đạo Chelsea vừa chính thức quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau khi đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi phong độ nghèo nàn tại Ngoại hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Kịch tính cao độ
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua vô địch và vào tốp 5 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

