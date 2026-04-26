Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

Sau khởi đầu giằng co, Chelsea vượt lên dẫn trước trong trận bán kết FA Cup 2025/2026 nhờ sự tỏa sáng của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina đánh đầu tung lưới Leeds sau quả tạt dọn cỗ của Pedro Neto.

Nắm lợi thế dẫn bàn, Chelsea trình diễn bộ mặt thực dụng khi liên tiếp đưa ra những phương án hiệu quả để phá lối chơi của Leeds và giữ vững tỷ số 1-0 tới hết giờ.

Vượt qua Leeds với chiến thắng tối thiểu, Chelsea tiến vào chung kết FA Cup gặp Man City. Theo dự kiến, trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 16/5.

Enzo Fernandez dứt điểm tung lưới Leeds. (Ảnh: Reuters)

Leeds thể hiện tinh thần quyết tâm nhưng không đủ sắc sảo để làm khó Chelsea ở trận này. (Ảnh: Reuters)

HLV tạm quyền Calum McFarlane ghi dấu ấn sau khi thay thế HLV Liam Rosenior bị Chelsea sa thải. (Ảnh: Reuters)