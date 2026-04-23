Chìa khóa giúp U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil không giấu được niềm hạnh phúc trước màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng này không phải do may mắn mà đến từ một lộ trình bài bản: “Tôi rất vui với kết quả này. Thành quả hôm nay bắt nguồn từ sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng của cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ. Toàn đội đã nhập cuộc đầy tự tin, và quan trọng nhất là không hề nao núng về tâm lý dù phải nhận bàn thua sớm”.

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, HLV Roland cho rằng yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam hạ gục đối thủ nặng ký từ xứ sở chuột túi chính là khả năng kiểm soát cảm xúc. Thay vì nóng vội sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ đã kiên trì tuân thủ ý đồ chiến thuật.

HLV Cristiano Roland hài lòng về màn trình diễn của U17 Việt Nam.

“Chúng tôi giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia” - vị chiến lược gia này khẳng định, đồng thời dành lời tri ân sâu sắc đến các cộng sự và tinh thần chiến đấu quả cảm của học trò.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng được thay thế bằng thái độ chuyên nghiệp và sự tỉnh táo. HLV Cristiano Roland yêu cầu các cầu thủ U17 Việt Nam phải lập tức trở lại mặt đất để hướng tới mục tiêu cao nhất. Ông cảnh báo toàn đội không được phép thỏa mãn bởi trước mắt vẫn còn một trận đấu quan trọng nhất của giải đấu.

Đánh giá về đối thủ ở trận chung kết, U17 Malaysia, HLV Roland thể hiện sự thận trọng dù từng thắng đối thủ này 4-0 tại vòng bảng. Ông nhận định: “Malaysia chắc chắn sẽ bước vào trận chung kết với một tâm thế và phong độ hoàn toàn khác. Tính chất của một trận tranh ngôi vô địch luôn căng thẳng và khó lường hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất và tuyệt đối không được phép chủ quan”.

Theo lịch thi đấu, cuộc tái đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4. Với sự hưng phấn sau trận bán kết cùng sự dẫn dắt quyết liệt của HLV Roland, người hâm mộ đang kỳ vọng đội tuyển trẻ sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ để bước lên ngôi vương.