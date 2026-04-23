Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia

Thứ Năm, 05:15, 23/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 Malaysia tranh chức vô địch

U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại U17 Australia 2-1 ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Trước đối thủ được đánh giá cao, thầy trò HLV Cristiano Roland nhập cuộc chủ động nhưng sớm gặp bất lợi khi để Australia mở tỷ số ngay phút 10.

Dù bị dẫn trước, nhưng U17 Việt Nam kiên trì tổ chức tấn công, tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành đối phương. Nỗ lực được đền đáp ở phút 45+5 khi Mạnh Cường đánh đầu bồi thành công sau tình huống phạt đền, đưa trận đấu về thế cân bằng.

lich thi dau chung ket u17 Dong nam A 2026 u17 viet nam gap u17 malaysia hinh anh 1
U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 Australia.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tích cực. Phút 60, Nguyễn Lực tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Những phút cuối, hàng thủ thi đấu tập trung giúp đội nhà bảo toàn tỷ số, qua đó chính thức giành vé vào chung kết.

Theo lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, ngày 24/4 sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải. Vào lúc 15h30, U17 Lào gặp U17 Australia trong trận tranh hạng Ba. Đến 19h30, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Malaysia ở trận chung kết – cuộc so tài được chờ đợi nhất giải đấu.

lich thi dau chung ket u17 Dong nam A 2026 u17 viet nam gap u17 malaysia hinh anh 2
Lịch trận tranh hạng Ba và chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Đáng chú ý, tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng đánh bại chính U17 Malaysia với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, trong bối cảnh một trận chung kết, áp lực và tính chất quan trọng sẽ khiến cuộc tái đấu trở nên khó lường hơn. Với phong độ ấn tượng cùng tinh thần thi đấu kiên cường, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục ngôi vô địch khu vực.

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chung kết U17 Đông Nam Á 2026 lịch thi đấu
U17 Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng đậm U17 Lào
VOV.VN - U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để ghi tên mình vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

VOV.VN - U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để ghi tên mình vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á
Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á

VOV.VN - U17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia.

VOV.VN - U17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia.

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết tái lập lịch sử trước Australia
VOV.VN - U17 Việt Nam đã từng thắng Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Thái Lan, sau đó lên ngôi vô địch.

