U17 Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng đậm U17 Lào
VOV.VN - U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để ghi tên mình vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
U17 Malaysia chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại U17 Lào với tỷ số cách biệt 3-0 trong trận bán kết diễn ra chiều 22/4.
Đội bóng áo vàng sớm giành lợi thế ngay từ phút thứ 6 khi công nghệ VAR xác định trung vệ Bounthasak bên phía U17 Lào phạm lỗi đánh nguội trong vòng cấm. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Bounthasak và cho U17 Malaysia hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Yusuf Nasrullah dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu.
Tận dụng lợi thế hơn người, U17 Malaysia liên tục gây sức ép và sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 11 do công của Aniq Thaqif sau một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Dù Yusuf Nasrullah bỏ lỡ một cơ hội trên chấm phạt đền khác ở cuối hiệp một, U17 Malaysia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận.
Sang hiệp hai, U17 Malaysia duy trì nhịp độ tấn công đa dạng. Phút 58, Muzakif Fitri dứt điểm quyết đoán khiến bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0. Trong những phút còn lại, U17 Lào nỗ lực dâng cao tìm bàn danh dự nhưng sự xuất sắc của thủ thành Adam Nurfakrullah đã từ chối mọi cơ hội của đội bóng xứ Triệu voi.
Thắng lợi thuyết phục 3-0 giúp U17 Malaysia hiên ngang bước vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, trong khi U17 Lào khép lại hành trình đầy nỗ lực tại giải đấu năm nay.
U17 Lào trở thành hiện tượng lớn nhất vòng bảng khi giành ngôi nhất bảng B, vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn như U17 Thái Lan hay U17 Myanmar. Đội bóng xứ Triệu voi gây ấn tượng mạnh bằng tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt là màn ngược dòng trước U17 Thái Lan sau hai lần bị dẫn bàn. Thành tích này tạo cú hích tinh thần đáng kể, giúp U17 Lào thêm tự tin bước vào bán kết.
Ở chiều ngược lại, U17 Malaysia cho thấy bản lĩnh đáng gờm. Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở trận ra quân, U17 Malaysia nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, gia cố hàng thủ và cải thiện kỷ luật chiến thuật. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Indonesia trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ khán giả chủ nhà giúp đội bóng này củng cố niềm tin.
Chia sẻ với truyền thông, HLV Shukor Adan cho biết: “Sau trận thua 0-4 trước Việt Nam, chúng tôi bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng mọi người cần hiểu đây là đội U16, trong đó có những cầu thủ mới chỉ 15 tuổi.
Với nhiều cầu thủ, đó là lần đầu tiên họ thi đấu quốc tế. Đây là một quá trình học hỏi. Điều tôi trân trọng nhất là cách họ đứng dậy mạnh mẽ, đặc biệt trong trận đấu áp lực cao gặp Indonesia”.
Sau khi giành quyền vào bán kết, HLV Shukor Adan đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch - danh hiệu mà Malaysia từng giành được lần gần nhất vào năm 2019. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đối thủ Lào ở trận bán kết.
HLV Shukor Adan khẳng định: “U17 Lào đứng đầu bảng B sau khi gây sốc với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Họ là đội bóng rất gắn kết, phản công nguy hiểm và có tinh thần thi đấu cao. Tôi đã nhắc các cầu thủ không được xem nhẹ đối thủ. Chúng tôi sẽ tập trung từng trận, nhưng khi đã vào đến bán kết, toàn đội phải nỗ lực tối đa để giành vé vào chung kết”.
Trận đấu giữa U17 Lào vs U17 Malaysia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia ở đâu?
VOV.VN - Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 22/4 trên TV360.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: LFF)
Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á
VOV.VN - U17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Malaysia tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm cho Azam Muslim, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt.
4': VAR VÀO CUỘC !!! Trọng tài đang tham khảo công nghệ VAR để xác định xem hậu vệ của U17 Lào đã phạm lỗi với Yusuf Nasrullah hay chưa.
6': THẺ ĐỎ VÀ PHẠT ĐỀN !!! Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Bounthasak đã đánh nguội với Yusuf Nasrullah, trọng tài cho Malaysia được hưởng 11m, đồng thời phạt thẻ đỏ với trung vệ của U17 Lào.
7': VÀO VÀO VÀO !!! Trên chấm 11m, Yusuf Nasrullah đã xuất sắc đánh bại thủ môn của U17 Lào để mở tỉ số trận đấu. Lợi thế đến từ quá sớm với U17 Malaysia trong trận bán kết 1.
10': THAY NGƯỜI !!! U17 Lào thay đổi người bắt buộc khi số Nilaphong vào sân thay Savanxay.
11': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Malaysia đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, thủ môn U17 Lào đấm bóng không tốt, cơ hội ghi bàn đến với Aniq Thaqif, cầu thủ này dứt điểm căng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
14': Sau khi được chơi hơn người, U17 Malaysia đang tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của U17 Lào.
15': PHẠT GÓC !!! U17 Malaysia đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa U17 Lào, nhưng các chân sút áo vàng đã không làm khó được hàng thủ đối phương.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Malaysia tấn công trung lộ, bóng được chọc khe xuyên tuyến cho Muzakif Fitri, nhưng tiền đạo này lại không thể khống chế bóng.
20': SÚT XA !!! Aniq Thaqif có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ U17 Lào bật ngược trở lại. Được chơi hơn người nên U17 Malaysia tạo ra thế trận áp đảo toàn diện trước U17 Lào.
24': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Malaysia tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng không gây được quá nhiều khó khăn cho hàng thủ U17 Lào.
27': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Malaysia lên bóng bên cánh trái, Aqif Syameel nỗ lực đi bóng đột phá, nhưng không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ bên phía U17 Lào.
28': NGUY HIỂM !!! Hàng thủ của U17 Lào mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Yusuf Nasrullah, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ môn đối phương.
32': ĐÁNH ĐẦU !!! Muzakif Fitri có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm này của tiền đạo số 9 quá nhẹ nên không làm khó được thủ thành bên phía U17 Lào.
34': KHÔNG VÀO !!! Aniq Thaqif tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa sau khi thấy thủ môn U17 Lào dâng cao, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành. Aniq Thaqif đang tỏ ra rất lợi hại ở khả năng dứt điểm từ xa.
37': PHẠT GÓC !!! U17 Lào đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa khiến hàng thủ U17 Malaysia lúng túng trong việc hóa giải. Đây là pha bóng đáng chú ý đầu tiên của U17 Lào ở trận đấu này.
40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Anousith xâm nhập vòng cấm địa, nhưng thủ môn Adam Nurfakrullah đã băng ra kịp thời ôm bóng giải nguy. Sau đó cầu thủ U17 Lào ham bóng và phạm lỗi với người gác đền bên phía U17 Malaysia.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 8 phút bù giờ.
45+1': PHẠT ĐỀN !!! Yusuf Nasrullah bị hậu vệ U17 Lào phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài cho U17 Malaysia được hưởng phạt đền.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Yusuf Nasrullah được giao trọng trách sút 11m, tiền đạo này đã không thắng được thủ môn U17 Lào. Yusuf Nasrullah sút bóng quá nhẹ nên bị thủ môn đối phương đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
45+4': PHẠT GÓC !!! U17 Malaysia phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng cú đánh đầu sau đó của cầu thủ áo vàng lại đi cao hơn khung thành.
45+6': PHẠT GÓC !!! U17 Lào đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Malaysia đã phá bóng giải nguy thành công.
45+8': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ U17 Malaysia mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Anousith, nhưng tiền đạo mang áo số 9 lại dứt điểm đưa bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Malaysia tạm dẫn 2-0 U17 Lào.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': U17 Lào đang nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đội bóng này vẫn chưa gây được khó khăn cho U17 Malaysia. Việc chơi thiếu người là một trong những nguyên nhân khiến U17 Lào bế tắc.
50': KHÔNG VÀO !!! U17 Malaysia tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, Muzakif Fitri thực hiện cú dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành đối phương.
52': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Malaysia lên bóng bên cánh trái, Aqif Syameel tạt vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi hơi mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
54': CỨU THUA !!! U17 Malaysia phản công nhanh, Muzakif Fitri đi bóng tốc độ và dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn U17 Lào. Đội bóng áo vàng chỉ có được quả phạt góc. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, thủ môn U17 Lào vẫn chơi tốt và hóa giải thành công.
55': THẺ VÀNG !!! Anousith bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản phản công.
58': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa U17 Lào, Muzakif Fitri tung cú dứt điểm căng, bóng đập chân hậu vệ đối phương sau đó đổi hướng bay vào lưới, tỉ số là 3-0 cho U17 Malaysia.
61': KHÔNG VÀO !!! U17 Malaysia tấn công bên cánh phải bóng được đẩy sát đáy biên rồi căng ngang cho Aniq Thaqif dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng lần này bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ môn đối phương.
64': SÚT XA !!! Amsyar Naufal tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 35m trước khung thành U17 Lào, nhưng bóng đi thiếu chính xác. U17 Malaysia đang kiểm soát hoàn toàn thế trận trước U17 Lào.
66': KHÔNG VÀO !!! U17 Malaysia lên bóng nhanh bên cánh trái, Azam Muslim đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Sankham.
68': KHÔNG VÀO !!! U17 Lào phản công, Vithaya tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U17 Malaysia.
73': U17 Malaysia dù dẫn trước 3-0, nhưng đội bóng này vẫn chưa muốn dừng lại, họ vẫn đang dâng đội hình lên cao, tấn công và ép sân U17 Lào.
73': KHÔNG VÀO !!! Vithaya đi bóng đột phá xâm nhập vòng cấm địa của U17 Malaysia, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại không thành công.
77': PHẢN CÔNG !!! U17 Malaysia tấn công bên cánh phải, nhưng pha căng ngang cuối cùng của Aiman Haqimi lại không tốt.
81': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Aiman Haqimi đã đưa được bóng vào lưới U17 Lào, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì đã có pha phạm lỗi trước đó với thủ môn Sankham.
85': U17 Malaysia đang chủ động kiểm soát bóng, chơi chậm nên tốc độ trận đấu trong những phút vừa qua diễn ra chậm, không hấp dẫn.
88': CỨU THUA KHÓ TIN !!! U17 Lào tổ chức tấn công bên cánh phải, cầu thủ Lào đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm hướng vào góc xa, nhưng thủ môn của U17 Malaysia đã đấm bóng cứu thua xuất sắc.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để lọt vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Malaysia - đội thua U17 Việt Nam ở vòng bảng đặt mục tiêu vô địch U17 Đông Nam Á 2026.