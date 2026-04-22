U17 Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng đậm U17 Lào

09:44

U17 Lào trở thành hiện tượng lớn nhất vòng bảng khi giành ngôi nhất bảng B, vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn như U17 Thái Lan hay U17 Myanmar. Đội bóng xứ Triệu voi gây ấn tượng mạnh bằng tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt là màn ngược dòng trước U17 Thái Lan sau hai lần bị dẫn bàn. Thành tích này tạo cú hích tinh thần đáng kể, giúp U17 Lào thêm tự tin bước vào bán kết.

Ở chiều ngược lại, U17 Malaysia cho thấy bản lĩnh đáng gờm. Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở trận ra quân, U17 Malaysia nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, gia cố hàng thủ và cải thiện kỷ luật chiến thuật. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Indonesia trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ khán giả chủ nhà giúp đội bóng này củng cố niềm tin.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shukor Adan cho biết: “Sau trận thua 0-4 trước Việt Nam, chúng tôi bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng mọi người cần hiểu đây là đội U16, trong đó có những cầu thủ mới chỉ 15 tuổi.

Với nhiều cầu thủ, đó là lần đầu tiên họ thi đấu quốc tế. Đây là một quá trình học hỏi. Điều tôi trân trọng nhất là cách họ đứng dậy mạnh mẽ, đặc biệt trong trận đấu áp lực cao gặp Indonesia”.

Sau khi giành quyền vào bán kết, HLV Shukor Adan đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch - danh hiệu mà Malaysia từng giành được lần gần nhất vào năm 2019. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đối thủ Lào ở trận bán kết.

HLV Shukor Adan khẳng định: “U17 Lào đứng đầu bảng B sau khi gây sốc với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Họ là đội bóng rất gắn kết, phản công nguy hiểm và có tinh thần thi đấu cao. Tôi đã nhắc các cầu thủ không được xem nhẹ đối thủ. Chúng tôi sẽ tập trung từng trận, nhưng khi đã vào đến bán kết, toàn đội phải nỗ lực tối đa để giành vé vào chung kết”.

Trận đấu giữa U17 Lào vs U17 Malaysia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4.