Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á

U17 Australia nhập cuộc lấn lướt trong trận bán kết và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 sau pha xoay người dứt điểm đẳng cấp của Becvinovski. Dẫu vậy, U17 Việt Nam đã đứng vững trước áp lực, từng bước làm chủ thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Kịch tính lên cao ở cuối hiệp 1 khi VAR can thiệp và trọng tài từ chối thổi phạt đền cho U17 Việt Nam khi Sỹ Bách ngã trong vòng cấm đối phương. Sau đó ít phút, VAR tiếp tục can thiệp và trọng tài đã thổi phạt đền ở tình huống Đại Nhân va chạm với hậu vệ U17 Australia trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Đại Nhân không thắng được thủ môn đối phương nhưng Mạnh Cường kịp ập vào đánh đầu bồi thành bàn, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam ở phút 45+5.

U17 Việt Nam thi đấu tự tin và có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 Australia. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam chơi phòng ngự phản công hợp lý và tìm thấy chiến thắng sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt ở phút 60. Nguyễn Lực là người hùng mang về chiến thắng 2-1 trước U17 Australia với cú dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Minh Thủy.

U17 Việt Nam tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia lúc 19h30 ngày 24/4. Trước đó, U17 Australia sẽ tranh hạng ba với U17 Lào vào lúc 15h30 cùng ngày.