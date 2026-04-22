Lội ngược dòng thắng U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á
VOV.VN - U17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia.
U17 Australia nhập cuộc lấn lướt trong trận bán kết và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 sau pha xoay người dứt điểm đẳng cấp của Becvinovski. Dẫu vậy, U17 Việt Nam đã đứng vững trước áp lực, từng bước làm chủ thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.
Kịch tính lên cao ở cuối hiệp 1 khi VAR can thiệp và trọng tài từ chối thổi phạt đền cho U17 Việt Nam khi Sỹ Bách ngã trong vòng cấm đối phương. Sau đó ít phút, VAR tiếp tục can thiệp và trọng tài đã thổi phạt đền ở tình huống Đại Nhân va chạm với hậu vệ U17 Australia trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, Đại Nhân không thắng được thủ môn đối phương nhưng Mạnh Cường kịp ập vào đánh đầu bồi thành bàn, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam ở phút 45+5.
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam chơi phòng ngự phản công hợp lý và tìm thấy chiến thắng sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt ở phút 60. Nguyễn Lực là người hùng mang về chiến thắng 2-1 trước U17 Australia với cú dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Minh Thủy.
U17 Việt Nam tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia lúc 19h30 ngày 24/4. Trước đó, U17 Australia sẽ tranh hạng ba với U17 Lào vào lúc 15h30 cùng ngày.
U17 Việt Nam bước vào trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Australia lúc 19h30 ngày 22/4 với quyết tâm giành vé vào chung kết. Sau vòng bảng ấn tượng với 3 trận bất bại, ghi 14 bàn và chưa thủng lưới, thầy trò HLV Cristiano Roland đối diện thử thách lớn nhất từ đầu giải khi chạm trán đương kim vô địch.
U17 Australia cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng vòng bảng, giữ sạch lưới và duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Xét tương quan lực lượng, đại diện xứ chuột túi được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thể hình, thể lực và khả năng chơi bóng bổng. Tuy nhiên, U17 Việt Nam sở hữu lối chơi kỹ thuật, gắn kết cùng dấu ấn chiến thuật rõ nét từ HLV Cristiano Roland.
Dưới thời chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam ghi tới 50 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần sau 14 trận – thống kê cho thấy sự hiệu quả vượt trội. Đáng chú ý, hai đội từng hòa 1-1 tại VCK U17 châu Á 2025, mang lại sự tự tin cho các cầu thủ trẻ.
Dù gặp bất lợi về thể lực và thời gian nghỉ, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở tạo bất ngờ nếu duy trì kỷ luật phòng ngự và phát huy khả năng phối hợp nhỏ. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn nhưng đầy cơ hội cho đại diện Việt Nam.
Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia: Chung kết sớm tại U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 được xem là trận “chung kết sớm”, khi cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải.
Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Chúng tôi nắm rõ điểm mạnh của Australia. Đây là đối thủ rất đáng gờm, nhưng U17 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các phương án chiến thuật để ngăn chặn họ. Quan trọng nhất, tinh thần các cầu thủ đang rất hưng phấn và sẵn sàng thể hiện năng lực tốt nhất”.
Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.
U17 Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng đậm U17 Lào
VOV.VN - U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để ghi tên mình vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
Trận đấu bắt đầu!!! U17 Việt Nam giao bóng
2': Cơ hội đầu tiên thuộc về U17 Australia!!! Milliner bay người đánh đầu chệch cột dọc sau pha treo bóng của Nasiri.
5': Nguy hiểm!!! Nguyễn Lực để mất bóng bên phần sân nhà. Rất may, Becvinovski đã xử lý lỗi khi tiến vào vòng cấm.
9': U17 Việt Nam uy hiếp khung thành!!! Đại Nhân tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
10': VÀO!!! U17 Việt Nam 0-1 U17 Australia
Becvinovski xoay trở khéo léo giữa vòng vây hậu vệ U17 Việt Nam rôi tung cú sút hiểm hóc về góc xa. U17 Australia có bàn mở tỷ số sau pha xử lý đẳng cấp.
13': Cơ hội!!! U17 Việt Nam được hưởng quả phạt ở rìa trái vòng cấm nhưng cú sút phạt của Nguyễn Lực không thể làm nên chuyện.
17': Quá đáng tiếc!!! U17 Việt Nam phối hợp sắc nét để tiếp cận vòng cấm nhưng pha căng ngang của Nguyễn Lực không thể đến được vị trí của Văn Dương.
22': Dứt điểm!!! Văn Dương cố gắng xoay trở giữa vòng vây rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập người hậu vệ U17 Australia.
25': KHÔNG VÀO!!! Văn Dương tung cú sút chân trái quyết đoán đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
30': U17 Việt Nam nỗ lực tấn công!!! Các học trò HLV Cristiano Roland kiên trì phối hợp để đưa bóng áp sát vòng cấm và Nguyễn Lực tung cú đá đưa bóng đập chân hậu vệ đi hết đường biên ngang. Dẫu vậy, trọng tài xác định Sỹ Bách đã việt vị khi nhả bóng cho Nguyễn Lực dứt điểm.
35': Nỗ lực bất thành!!! Nguyễn Lực thực hiện quả tạt từ cánh phải vào vòng cấm nhưng thủ môn U17 Australia đã băng ra bắt gọn bóng.
37': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Hậu vệ U17 Việt Nam kịp thời giải nguy trước pha đánh đầu của đối phương trong tình huống phạt góc.
40': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!! Sỹ Bách bứt tốc mạnh mẽ trong tình huống phản công rồi ngã trong vòng cấm sau khi tranh chấp với O'Carroll. Ban đầu trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau đó thay đổi quyết định khi VAR can thiệp.
43': Không được!!! Thủ môn U17 Australia băng ra phá bóng trước khi Nguyễn Lực kịp dứt điểm trong vòng cấm.
45'+2: PHẠT ĐỀN CHO U17 VIỆT NAM!!! Trọng tài tham khảo VAR và xác định hậu vệ U17 Australia đã phạm lỗi với Đại Nhân trong vòng cấm.
45'+5: VÀO!!! U17 Việt Nam 1-1 U17 Australia
Cú sút phạt đền của Đại Nhân bị thủ môn đối phương cản phá nhưng Mạnh Cường kịp ập vào đánh đầu bồi tung lưới U17 Australia, gỡ hòa cho U17 Việt Nam.
45'+7: Thẻ vàng!!! Đăng Khoa nhận án phạt sau pha phạm lỗi sát đường biên.
Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa U17 Australia 1-1.
Hiệp 2 bắt đầu!!! U19 Australia giao bóng
47': Pha bóng thót tim!!! Pha treo bóng vào vòng cấm của U17 Australia gây ra hỗn loạn trước khung thành U17 Việt Nam, rất may các hậu vệ áo đỏ đã chơi lăn xả để cứu thua trước khi phá bóng giải nguy.
48': U17 Việt Nam phản công!!! Sỹ Bách đột phá vào vòng cấm nhưng hậu vệ đối phương đã kịp lùi về truy cản.
50': KHÔNG VÀO!!! Đại Nhân tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
54': Ăn miếng trả miếng!!! U17 Australia được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm nhưng cú sút của Nasiri không vượt qua được hàng rào. Ngay sau đó, U17 Việt Nam tổ chức tân công và Minh Thủy tung dứt điểm từ cự ly khoảng 20m nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
56': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Sỹ Bách thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi, Đại Nhân băng vào áp sát khung thành nhưng dứt điểm hụt.
57': U17 Việt Nam thoát hiểm!!! Cú sút của Becvinovski đưa bóng đi chệch cột dọc. Sikora cố băng vào tiếp ứng trước khi bóng lăn hết đường biên nhưng dứt điểm hụt.
60': VÀO!!! U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia
Minh Thủy căng ngang vào vòng cấm từ quả phạt bên cánh phải, Hoàng Việt nhấc chân bỏ bóng, Nguyễn Lực dứt điểm tung lưới U17 Australia.
63': Đứng vững trước áp lực!!! U17 Australia đẩy cao đội hình tấn công và liên tiếp tạo ra những cú dứt điểm. Tuy nhiên, các hậu vệ U17 Việt Nam đã chắn bóng thành công trước khi phá bóng giải nguy.
67': Không được!!! U17 Việt Nam treo bóng vào vòng cấm từ quả phạt bên cánh trái nhưng thủ môn U17 Australia đã bắt gọn bóng.
70': U17 Việt Nam thay người!!! Ngọc Sơn, Trí Dũng vào thế chỗ Đại Nhân, Sỹ Bách.
74': Dứt điểm!!! U17 Việt Nam chuyển trạng thái rất nhịp nhàng, Minh Thủy chọc khe, Trí Dũng bứt tốc rồi dứt điểm nhưng hậu vệ đối phương vẫn kịp chắn bóng.
78': Nguy hiểm!!! Không cầu thủ U17 Australia nào có thể dứt điểm sau quả tạt khó chịu từ cánh trái.
81': U17 Việt Nam thay người!!! Văn Dương rời sân nhường chỗ cho Việt Nam.
86': Hoan hô Xuân Hòa!!! Thủ môn U17 Việt Nam bắt gọn bóng, hóa giải đợt tấn công của U17 Australia
88': KHÔNG VÀO!!! Trí Dũng đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc. Tuy nhiên, trọng tài cũng căng cờ báo việt vị.
90'+1: NỖ LỰC CỨU THUA TUYỆT VỜI!!! Thủ môn Xuân Hòa và các hậu vệ chơi lăn xả để ngăn chặn đối phương ghi bàn trong tình huống lộn xộn trước khung thành.
HẾT GIỜ!!! U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 và giành quyền vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026.
