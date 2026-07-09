Chia tay World Cup, Cristiano Ronaldo đồng hành eSports World Cup 2026 tại Paris

Ngày 9/7, các tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới đã có mặt tại Paris để tham dự lễ khai mạc eSports World Cup 2026 do eSports Foundation tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện eSports và gaming lớn nhất thế giới được tổ chức bên ngoài Saudi Arabia, mở ra kỳ eSports World Cup quốc tế đầu tiên.

Diễn ra đến hết ngày 23/8 tại Paris Expo Porte de Versailles, EWC 2026 quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ xuất sắc và 200 Câu lạc bộ eSports hàng đầu đến từ hơn 100 quốc gia, tranh tài tại 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn phổ biến nhất thế giới để giành phần chia từ quỹ giải thưởng kỷ lục lên tới 75 triệu USD.

Buổi họp báo khai mạc eSports World Cup 2026 tại Hôtel de Ville, Paris

Sự góp mặt của các tuyển thủ tại Paris là kết quả của chương trình vòng loại "Road to EWC" quy mô nhất trong lịch sử, với hơn 1,5 triệu tuyển thủ tranh tài tại 330 giải đấu, hệ thống thi đấu của các nhà phát hành và các đấu trường quốc tế hàng đầu để giành lấy tấm vé bước lên đấu trường eSports lớn nhất thế giới.

Với 3,6 tỷ người chơi game trên toàn cầu, gaming đã trở thành một ngôn ngữ chung trên toàn cầu, kết nối mọi người ở mọi châu lục, nền văn hóa và nhóm cộng đồng. eSports World Cup ra đời nhằm mang đến cho cộng đồng đó một giải đấu thường niên mang tính biểu tượng, một sân khấu chung nơi các tuyển thủ, Câu lạc bộ và các bộ môn xuất sắc nhất thế giới cùng hội tụ để định hình tương lai của nền thể thao điện tử.

Paris mang đến cho EWC 2026 một sân khấu toàn cầu xứng tầm với tham vọng của giải đấu. Là một thành phố biểu tượng về thể thao, văn hóa và các sự kiện quốc tế lớn, Paris phản ánh trọn vẹn chương mới của eSports World Cup – một giải đấu được thiết kế để vượt qua mọi biên giới, gắn kết hệ sinh thái eSports toàn cầu và khẳng định vị thế của thể thao điện tử như một môn thể thao toàn cầu hiện đại.

Ông Emmanuel Grégoire, Thị trưởng thành phố Paris tại buổi họp báo khai mạc eSports World Cup 2026

Buổi họp báo khai mạc hôm nay tại Hôtel de Ville không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của giải đấu. Với bài phát biểu mở màn của ông Emmanuel Grégoire, Thị trưởng Thành phố Paris, sự kiện cũng thể hiện sự chào đón chính thức của thành phố dành cho cộng đồng eSports quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của eSports trong thể thao, văn hóa và giải trí đương đại của giới trẻ.

Ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của eSports Foundation, chia sẻ: “Thể thao điện tử luôn hội tụ những tuyển thủ xuất sắc, những bộ môn tuyệt đỉnh và những nhà vô địch huyền thoại. eSports World Cup chính là nơi quy tụ cả ba yếu tố này trên cùng một đấu trường thường niên đỉnh cao. Trong suốt 7 tuần tại Paris, nhà vô địch của từng bộ môn sẽ được vinh danh, và mọi kết quả cũng sẽ được ghi nhận cho giải đấu lớn hơn – Club Championship. Đó chính là điều làm nên sự khác biệt của EWC. Giải đấu này không chỉ tôn vinh sự xuất sắc của một cá nhân, mà còn ca ngợi chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và tham vọng của Câu lạc bộ”.

EWC 2026 cũng chào đón sự trở lại của các Đại sứ Toàn cầu Cristiano Ronaldo và Magnus Carlsen — hai nhân vật có sự nghiệp đại diện cho những tiêu chuẩn cao nhất về sự xuất sắc trong thi đấu ở bộ môn bóng đá và cờ vua. Sự đồng hành liên tục của họ khẳng định vị thế ngày càng lớn của eSports World Cup tại điểm giao thoa giữa thể thao truyền thống, thể thao điện tử và văn hóa toàn cầu, khi sự kiện này quy tụ các tuyển thủ xuất sắc, các Câu lạc bộ hàng đầu, nhà sáng tạo, người hâm mộ cùng các biểu tượng toàn cầu trên cùng một sân khấu của đấu trường vinh quang.

Ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của eSports Foundation phát biểu tại buổi họp báo khai mạc eSports World Cup 2026

Điểm nhấn của giải đấu eSports World Cup là giải đấu kéo dài 7 tuần mang tên Club Championship. Tại đây, mỗi trận đấu, chiến lược và kết quả đều có thể xoay chuyển cục diện. Khác biệt hoàn toàn với mọi giải đấu eSports khác, giải đấu này sẽ vinh danh Câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới ở nhiều bộ môn, không chỉ tôn vinh những ngôi sao hàng đầu, mà còn đề cao phong độ ổn định, chiều sâu đội hình, bản lĩnh và sự xuất sắc xuyên suốt giải đấu. Trong tổng quỹ giải thưởng kỷ lục 75 triệu USD của giải đấu, 30 triệu USD sẽ được trao dựa trên bảng xếp hạng của Club Championship, bao gồm 7 triệu USD dành riêng cho Câu lạc bộ vô địch, trong bối cảnh Team Falcons đang nỗ lực bảo vệ ngôi vương sau hai chiến thắng liên tiếp vào năm 2024 và 2025.

Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Sultan, thành viên Hội đồng Quản trị của eSports Foundation cho biết: “EWC bắt đầu hành trình tại Saudi Arabia, từ một niềm tin mãnh liệt rằng eSports là nền tảng định hình cho thế hệ thể thao và giải trí tiếp theo, và xứng đáng có một sân chơi toàn cầu tương xứng với niềm đam mê của các tuyển thủ, Câu lạc bộ, nhà phát hành và người hâm mộ. Giờ đây, EWC không đơn thuần là một giải đấu, mà đã phát triển thành một nền tảng toàn cầu kết nối mọi người thông qua thể thao điện tử. Riyadh sẽ luôn là ngôi nhà và bệ phóng của eSports World Cup, nhưng tham vọng của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại ở biên giới quốc gia. Tham vọng đó đã đưa chúng tôi đến với Paris, đánh dấu một chương mới đầy phấn khích cho cộng đồng eSports. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Emmanuel Macron và những người bạn của chúng tôi tại Pháp vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ để biến khoảnh khắc này thành hiện thực. Cùng nhau, chúng tôi đang khẳng định sức mạnh độc nhất của eSports trong việc kết nối thế giới”.

Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Sultan (giữa), thành viên Hội đồng Quản trị của eSports Foundation tại buổi họp báo khai mạc eSports World Cup 2026

Người hâm mộ tại hơn 160 quốc gia có thể theo dõi trực tiếp eSports World Cup 2026 thông qua 100 đối tác phát sóng và truyền hình trực tuyến, các nền tảng streaming cũng như dịch vụ kỹ thuật số, với tổng thời lượng phát sóng trực tiếp lên đến hơn 7.000 giờ xuyên suốt giải đấu.

EWC 2026 sẽ được phân phối thông qua mạng lưới ngày càng mở rộng của các đối tác truyền thông chính toàn cầu, bao gồm DAZN, FOX Sports, France Télévisions, TV5 Monde, L’Équipe, Eurosport, HBO Max, CBS Sports Network và Thmanyah. Tại Trung Quốc, nội dung sẽ được phát sóng trên các nền tảng lớn bao gồm Kuaishou, Bilibili, Huya, Douyu và Douyin; trong đó Tencent Video tham gia với tư cách là đối tác phát hành video theo yêu cầu (VOD) mới tại Trung Quốc, và MangoTV hỗ trợ phân phối VOD trên phạm vi quốc tế, cùng với các đối tác hàng đầu khu vực tại châu Á, Trung Đông và Bắc Phi, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Các nội dung sẽ được đưa tin bằng hơn 40 ngôn ngữ, mang EWC 2026 đến với khán giả toàn cầu thông qua các kênh phát sóng quốc tế, các đối tác khu vực.

DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris VOV.VN - DJ Snake cùng nhiều nghệ sĩ đương đại hàng đầu của Pháp sẽ mở màn cho kỳ eSports World Cup quốc tế đầu tiên, tôn vinh một thế hệ được định hình bởi âm nhạc, gaming, những nhà sáng tạo và văn hóa số.

Nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của EWC, mạng lưới lên tới 5.000 co-streamer chính thức sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ eSports World Cup 2026 thông qua chương trình Nhà sáng tạo hàng đầu. Sáng kiến này giúp đưa giải đấu đến với nhiều cộng đồng và ngôn ngữ hơn bao giờ hết. Mức tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái của chương trình cũng phản ánh chính xác xu hướng theo dõi eSports ngày nay: Thông qua các kênh phát sóng toàn cầu, tiếng nói của các nhà sáng tạo tại từng địa phương, các cộng đồng do nhà sáng tạo dẫn dắt và những trải nghiệm số được chia sẻ rộng khắp. Từ đó, mang đến cho người hâm mộ nhiều phương thức đa dạng hơn để tận hưởng giải đấu.

Giải đấu sẽ vinh danh các nhà vô địch tại 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn eSports lớn nhất thế giới, bao gồm: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Cờ vua, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA SPORTS FC 26, Fatal Fury: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG MOBILE, PUBG: Battlegrounds, Rainbow Six Siege X, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Trackmania và VALORANT.