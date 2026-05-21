  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp

Thứ Năm, 08:36, 21/05/2026
VOV.VN - Paris sẽ là thành phố đầu tiên ngoài Riyadh đăng cai eSports World Cup, mở ra định hướng tổ chức luân phiên toàn cầu cho giải đấu của eSports Foundation (EF).

Quy tụ 2.000 tuyển thủ, 200 Câu lạc bộ và hàng triệu người hâm mộ từ hơn 100 quốc gia trong mùa hè này, sự kiện eSports lớn nhất thế giới sẽ cập bến tại một trong những thành phố biểu tượng của thể thao quốc tế.

eSports Foundation (EF) hôm nay công bố eSports World Cup (EWC) 2026, sự kiện eSports và gaming lớn nhất thế giới, sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 - 23/8.

eSports Foundation được xây dựng với tầm nhìn dài hạn hướng tới việc mở rộng hệ thống giải đấu quốc tế thông qua sự đồng hành của người hâm mộ, đối tác và các thị trường đăng cai trên toàn cầu. Sau quá trình đánh giá mở rộng và trong bối cảnh tình hình khu vực hiện tại, Esports Foundation đã quyết định đẩy nhanh tham vọng luân phiên tổ chức quốc tế cho kỳ EWC 2026 nhằm mang lại sự ổn định và nhất quán cho tuyển thủ, Câu lạc bộ, nhà phát hành, đối tác và người hâm mộ trên toàn cầu, đồng thời vẫn đảm bảo quy mô, cấu trúc và tính toàn vẹn cạnh tranh của giải đấu.

“Riyadh đã góp phần đưa eSports World Cup trở thành một hiện tượng toàn cầu,” ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của eSports Foundation, cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng giám đốc eSports Foundation Ralf Reichert

“Riyadh là quê hương của EWC và là một trong những trung tâm eSports hàng đầu thế giới, được xây dựng từ cộng đồng người hâm mộ tuyệt vời cùng tầm nhìn dài hạn cho tương lai của bộ môn này. Năm nay, chúng tôi rất hào hứng khi mang EWC đến với Paris trong kỳ tổ chức đầu tiên bên ngoài Saudi Arabia. Paris từng đăng cai nhiều sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và là một trong những thủ đô toàn cầu về thể thao, văn hóa và giải trí. Với niềm đam mê của người hâm mộ Pháp cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ địa phương, chúng tôi rất mong chờ được chào đón cộng đồng eSports toàn cầu đến Paris cho chương tiếp theo của EWC, cũng là kỳ tổ chức quốc tế đầu tiên trong lịch sử giải đấu”, ông Ralf Reichert nói.

 

Thông báo này tiếp tục củng cố đà tăng trưởng của eSports World Cup cùng lượng khán giả toàn cầu sau các mùa giải liên tiếp được tổ chức tại Riyadh.

Trong năm 2025, EWC đã tiếp cận hơn 750 triệu khán giả trên toàn thế giới và ghi nhận hơn 350 triệu giờ xem, với lượng người xem đồng thời cao nhất đạt gần 8 triệu. Sự kiện được phát sóng trên 28 nền tảng thông qua 97 đối tác truyền thông và hơn 800 kênh bằng 35 ngôn ngữ, qua đó tiếp cận người hâm mộ tại 140 quốc gia.

Kỳ EWC năm nay sẽ tiếp tục chào đón hơn 2.000 tuyển thủ và 200 Câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 24  bộ môn thông qua 25 giải đấu, với tổng giải thưởng kỷ lục vượt mốc 75 triệu USD.

Phạm Ngọc/VOV.VN
eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu
VOV.VN - Tại phiên họp truyền thông của eSports Foundation, lãnh đạo T1 và Gen.G đồng loạt khẳng định eSports World Cup (eWC) không đơn thuần là một giải đấu, mà là nền tảng mở rộng kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu.

eSports Việt: Thị trường năng động nhất toàn cầu, cán mốc doanh thu 10 triệu USD
VOV.VN - Ông Hans Jagnow – Giám đốc Quan hệ CLB và Tuyển thủ của eSports Foundation (EF) khẳng định Việt Nam không còn chỉ là một thị trường tiềm năng, mà đang phát triển năng động nhất toàn cầu, chuẩn bị cán mốc doanh thu 10 triệu USD vào năm 2030.

Khởi động eSports Nations Cup 2026: Bổ nhiệm 700 HLV từ hơn 100 quốc gia
VOV.VN - Đây là đội ngũ HLV đến từ hơn 90 tổ chức eSports hàng đầu trên toàn cầu, và sẽ đảm nhiệm công tác tuyển chọn tuyển thủ và xây dựng đội hình ở các bộ môn thi đấu đồng đội hàng đầu tại eSports Nations Cup 2026.

100.000 tuyển thủ từ 100 quốc gia tranh tài ở 16 môn dự eSports Nations Cup 2026
VOV.VN - eSports Foundation (EF) ngày 9/4 đã công bố đầy đủ danh sách 16 bộ môn thi đấu tại eSports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu eSports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia từ ngày 2-29/1/2026.

Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?
VOV.VN - eSports Foundation (EF) công bố GAM eSports, Câu lạc bộ eSports hàng đầu của Việt Nam, được biết đến với bề dày thành tích trong nước và vị thế vững chắc trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại quốc tế, đã được lựa chọn tham gia Chương trình Đối tác CLB của eSports Foundation.

