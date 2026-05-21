Quy tụ 2.000 tuyển thủ, 200 Câu lạc bộ và hàng triệu người hâm mộ từ hơn 100 quốc gia trong mùa hè này, sự kiện eSports lớn nhất thế giới sẽ cập bến tại một trong những thành phố biểu tượng của thể thao quốc tế.

eSports Foundation (EF) hôm nay công bố eSports World Cup (EWC) 2026, sự kiện eSports và gaming lớn nhất thế giới, sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 - 23/8.

Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp

eSports Foundation được xây dựng với tầm nhìn dài hạn hướng tới việc mở rộng hệ thống giải đấu quốc tế thông qua sự đồng hành của người hâm mộ, đối tác và các thị trường đăng cai trên toàn cầu. Sau quá trình đánh giá mở rộng và trong bối cảnh tình hình khu vực hiện tại, Esports Foundation đã quyết định đẩy nhanh tham vọng luân phiên tổ chức quốc tế cho kỳ EWC 2026 nhằm mang lại sự ổn định và nhất quán cho tuyển thủ, Câu lạc bộ, nhà phát hành, đối tác và người hâm mộ trên toàn cầu, đồng thời vẫn đảm bảo quy mô, cấu trúc và tính toàn vẹn cạnh tranh của giải đấu.

“Riyadh đã góp phần đưa eSports World Cup trở thành một hiện tượng toàn cầu,” ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của eSports Foundation, cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng giám đốc eSports Foundation Ralf Reichert

“Riyadh là quê hương của EWC và là một trong những trung tâm eSports hàng đầu thế giới, được xây dựng từ cộng đồng người hâm mộ tuyệt vời cùng tầm nhìn dài hạn cho tương lai của bộ môn này. Năm nay, chúng tôi rất hào hứng khi mang EWC đến với Paris trong kỳ tổ chức đầu tiên bên ngoài Saudi Arabia. Paris từng đăng cai nhiều sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và là một trong những thủ đô toàn cầu về thể thao, văn hóa và giải trí. Với niềm đam mê của người hâm mộ Pháp cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ địa phương, chúng tôi rất mong chờ được chào đón cộng đồng eSports toàn cầu đến Paris cho chương tiếp theo của EWC, cũng là kỳ tổ chức quốc tế đầu tiên trong lịch sử giải đấu”, ông Ralf Reichert nói.

Thông báo này tiếp tục củng cố đà tăng trưởng của eSports World Cup cùng lượng khán giả toàn cầu sau các mùa giải liên tiếp được tổ chức tại Riyadh.

Trong năm 2025, EWC đã tiếp cận hơn 750 triệu khán giả trên toàn thế giới và ghi nhận hơn 350 triệu giờ xem, với lượng người xem đồng thời cao nhất đạt gần 8 triệu. Sự kiện được phát sóng trên 28 nền tảng thông qua 97 đối tác truyền thông và hơn 800 kênh bằng 35 ngôn ngữ, qua đó tiếp cận người hâm mộ tại 140 quốc gia.

Kỳ EWC năm nay sẽ tiếp tục chào đón hơn 2.000 tuyển thủ và 200 Câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 24 bộ môn thông qua 25 giải đấu, với tổng giải thưởng kỷ lục vượt mốc 75 triệu USD.