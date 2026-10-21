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Chính thức công bố 3 ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF khóa X

Thứ Tư, 20:37, 21/10/2026
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VOV.VN - Tối 21/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố danh sách nhân sự được đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa X (2027-2031).

Tối 21/10, trang chủ VFF đã công bố "Danh sách được đề cử các chức danh Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF nhiệm kỳ 10 (2027-2031) đủ căn cứ giới thiệu để hoàn thiện hồ sơ". 

Theo danh sách này, 3 ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF khóa X gồm: ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa IX.

Ngoài vị trí Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn còn được đề cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn bên cạnh 2 ứng viên là ông Trần Anh Tú - Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam và ông Trần Huy Đức - Phó Chủ tịch Công ty Vietfootball.

Ông Nguyễn Xuân Vũ là ứng viên duy nhất được đề cử ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Vũ còn được đề cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ bên cạnh ông Nguyễn Đức Thụy, ông Trần Anh Tú và các ứng viên là ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam; ông Lê Văn Thành - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Động Lực; ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ khóa XIV.

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PV/VOV.VN
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