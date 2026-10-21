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ĐT Futsal Việt Nam chốt lịch thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới

Thứ Tư, 15:02, 21/10/2026
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VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Futsal Nga trong tháng 11 để chuẩn bị cho AIMAG 2026.

Dt futsal viet nam chot lich thi dau voi doi thu dang cap the gioi hinh anh 1
Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12, ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ. Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

Ở vị trí thủ môn, ngoài hai gương mặt kỳ cựu Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, HLV Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Văn Giàu và Đoàn Minh Quang. 

Nguyễn Văn Giàu từng được gọi lên đội tuyển trong một số đợt chuẩn bị trước đây. Trong khi đó, Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải Futsal VĐQG 2026, góp công lớn giúp CLB Sahako giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng là những nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dt futsal viet nam chot lich thi dau voi doi thu dang cap the gioi hinh anh 2
Ảnh: VFF

Với việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt tiềm năng, ĐT Futsal Việt Nam hướng tới việc phát triển thế hệ kế cận và xây dựng chiều sâu lực lượng nhằm cạnh tranh mục tiêu giành quyền tham dự VCK Futsal World Cup trong những năm tới.

Đáng tiếc, ĐT Futsal Việt Nam đang thiếu vắng 2 trụ cột là Nguyễn Mạnh Dũng và Đinh Công Viên vì chấn thương. 

Hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo kế hoạch, đầu tháng 11, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cụ thể, ĐT Futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu hai trận giao hữu với ĐT Futsal Kyrgyzstan vào các ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với ĐT Futsal Nga vào các ngày 8/11 và 10/11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11/11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29/11, trước khi hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự AIMAG 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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