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U15 Việt Nam chốt danh sách tham dự U15 World Cup 2026

Thứ Tư, 09:58, 21/10/2026
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VOV.VN - U15 Việt Nam chốt danh sách 14 cầu thủ sẽ tham dự U15 World Cup 2026 tại Azerbaijan dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

u15 viet nam chot danh sach tham du u15 world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho giải đấu, U15 Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22/9, với quân số ban đầu 34 cầu thủ. Trong quá trình huấn luyện, Ban huấn luyện từng bước rà soát, đánh giá lực lượng, đồng thời điều chỉnh giáo án nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với thể thức thi đấu đặc thù của giải. Trước ngày lên đường, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức theo quy định của Điều lệ giải.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết FIFA U15 World Cup 2026 áp dụng thể thức 8v8, với nhiều quy định khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và thích ứng với những yêu cầu mới của bóng đá hiện đại.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai” - HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

u15 viet nam chot danh sach tham du u15 world cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Tối nay 21/10, toàn đội U15 Việt Nam sẽ lên đường sang Azerbaijan tham dự U15 World Cup 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30/10. Giải đấu áp dụng mô hình Festival, trong đó các đội tiếp tục thi đấu qua các giai đoạn, không bị loại sớm, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đây là lần đầu tiên, FIFA tổ chức U15 World Cup hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ theo thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng.

Theo kết quả chia bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Hoàng Long/VOV.VN
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