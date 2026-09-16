Chốt thời điểm Messi thi đấu trận chia tay ĐT Argentina

Lionel Messi được điền tên vào danh sách triệu tập của ĐT Argentina để thi đấu trận giao hữu với Benin vào ngày 6/10. Đây sẽ là màn chia tay chính thức của siêu sao 39 tuổi với đội đương kim á quân World Cup.

Messi thi đấu trận chia tay ĐT Argentina ngày 6/10. (Ảnh: Reuters).

Trận đấu giữa Argentina và Benin sẽ diễn ra tại sân Estadio Monumental của River Plate ở Buenos Aires, nơi có sức chứa khoảng 85.000 khán giả.

Trước cuộc đối đầu với Benin, Argentina sẽ thi đấu hai trận giao hữu khác. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni gặp Bolivia ngày 30/9 tại Cordoba, trong trận đấu đầu tiên kể từ thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup. Sau đó, Argentina chạm trán Burkina Faso tại Buenos Aires vào ngày 3/10. Đây sẽ là những trận đấu mà Messi không tham dự.

Màn so tài giữa Argentina và Benin sẽ là lần cuối cùng và là trận đấu thứ 208 của Messi cho Albiceleste. Anh hiện giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội bóng Nam Mỹ với 125 bàn thắng.

Cuối tháng 8, Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế nhưng vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp CLB cho Inter Miami, đội bóng anh đang có hợp đồng đến năm 2028.