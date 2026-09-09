Messi trở lại, Ronaldo vắng mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2026

Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026 đã được rút gọn còn 30 cái tên đã thi đấu tốt trong năm qua, đặc biệt là màn trình diễn ở World Cup 2026. Những ngôi sao đang toả sáng ở trời Âu, cũng như thi đấu nổi bật ở World Cup như Harry Kane, Lamine Yamal hay Kylian Mbappe đều có mặt trong danh sách rút gọn.

Messi được đề cử Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: Reuters)

Cả ba cái tên nói trên đều toả sáng ở cả cấp CLB cũng như ĐTQG trong năm vừa qua nên được đánh giá là những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026. Đáng chú ý, nhà vô địch cúp C1 châu Âu 2025/26 là PSG sở hữu đến 10 cầu thủ trong danh sách rút gọn, nhiều nhất trong số các câu lạc bộ.

Lionel Messi trở lại trong danh sách đề cử kể từ lần cuối vào năm 2023, khi cầu thủ người Argentina rời châu Âu để sang Mỹ thi đấu trong màu áo Inter Miami. Tại World Cup 2026, Messi toả sáng để cùng ĐT Argentina vào đến trận chung kết.

Ronaldo không góp mặt trong danh sách rút gọn khi trải qua kỳ World Cup 2026 không thành công trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Đáng chú ý là không có thủ thành nào xuất hiện trong danh sách rút gọn năm nay. Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại London (Anh).

Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026 cùng các danh hiệu khác:

Quả bóng vàng 2026: Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius, Vitinha

Cầu thủ trẻ của năm: Kerim Alajbegovic, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Yan Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza, Warren Zaire-Emery

Thủ thành xuất sắc nhất năm: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martinez, Edouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Vozinha, Unai Simon

Huấn luyện viên của năm: Luis Enrique, Vincent Kompany, Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery

Câu lạc bộ của năm: Paris Saint Germain, Bayern Munich, Arsenal, Flamengo, Bodo Glimt