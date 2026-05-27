Chung kết Cúp C3 châu Âu: Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử?

Thứ Tư, 06:00, 27/05/2026
VOV.VN - Trận chung kết Cúp C3 châu Âu sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 28/5 giữa Crystal Palace (Anh) và Rayo Vallecano (Tây Ban Nha). Nếu giành chiến thắng, đại diện Ngoại hạng Anh sẽ làm nên lịch sử.

Năm nay, giải bóng đá Ngoại hạng Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu. Sau khi Aston Villa đã đăng quang ở Cúp C2, đến lượt Crystal Palace được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao cúp vô địch ở đấu trường Cúp C3.

Nếu vô địch, Crystal Palace không chỉ có được danh hiệu lớn nhất trong lịch sử đội bóng này mà còn giúp giải Ngoại hạng Anh có năm thứ 2 liên tiếp thống trị các đấu trường Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu.

Crystal Palace cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận chung kết Cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Đó là lý do giải thích tại sao ở vòng hạ màn giải Ngoại hạng Anh, họ chỉ ra sân với đội hình dự bị và thua đội tân vô địch Arsenal với tỷ số 1-2.

Xét về chất lượng đội hình, Crystal Palace có nhiều cầu thủ nhỉnh hơn về trình độ so với đối thủ Rayo Vallecano nên đương nhiên đại diện thành London sẽ là những người được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Rayo Vallecano cũng có lý do để tự tin. Đại diện Tây Ban Nha đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại, trong đó thắng 2 trận liên tiếp gần đây. Vallecano lại nổi tiếng với lối chơi tập thể gắn kết, khả năng chơi pressing quyết liệt nên chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Crystal Palace.

Với cái duyên ghi bàn của chân sút Alemão ở bán kết, Vallecano hoàn toàn có thể kỳ vọng vào điều tương tự trong trận chung kết diễn ra tại Leipzig (Đức) để hướng tới danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

 

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland
VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026, Erling Haaland đứng đầu với 27 bàn thắng cho Man City và có lần thứ 3 giành danh hiệu.

Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới
VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chức vô địch, West Ham, Wolves và Burnley xuống hạng.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

MU đè bẹp Brighton trong ngày Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh
VOV.VN - MU giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Brighton ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Đội trưởng Bruno Fernandes rực sáng khi vừa ghi bàn, vừa thiết lập kỷ lục kiến tạo lịch sử.

