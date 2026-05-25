MU đè bẹp Brighton trong ngày Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Thứ Hai, 05:18, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MU giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Brighton ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Đội trưởng Bruno Fernandes rực sáng khi vừa ghi bàn, vừa thiết lập kỷ lục kiến tạo lịch sử.

MU giành chiến thắng 3-0 Brighton

Ngay tại chảo lửa Amex, MU chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Phút 33, Bruno Fernandes thực hiện pha phạt góc sắc sảo giúp Patrick Dorgu bật cao đánh đầu tung lưới chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỉ số, MU thi đấu thăng hoa hơn. Quỷ đỏ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng, dọn cỗ để Bryan Mbeumo đệm bóng nhân đôi cách biệt.

MU thắng đậm Brighton (Ảnh: 433).
MU thắng đậm Brighton (Ảnh: 433).

Phút 48 của trận đấu, Dorgu “đáp lễ” bằng đường chuyền dọn cỗ để Bruno dứt điểm chớp nhoáng, ấn định chiến thắng 3-0. Trong thời gian còn lại, hàng thủ MU thi đấu cực kỳ kỷ luật, bẻ gãy mọi đợt phản công của Brighton.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Đường chuyền cho Dorgu lập công mang ý nghĩa lịch sử với cá nhân Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức cán mốc 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh 2025/2026. Thành tích này giúp anh vượt mặt Thierry Henry và Kevin De Bruyne (cùng 20 kiến tạo) để độc chiếm kỷ lục kiến tạo mới của giải đấu.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters).
Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters).

Khép lại mùa giải bùng nổ với 8 bàn thắng và 21 kiến tạo, Bruno xuất sắc thâu tóm cú đúp danh hiệu cá nhân: “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh” và “Cầu thủ hay nhất năm” (do FWA bình chọn).

Màn trình diễn thượng hạng của người đội trưởng đã đập tan mọi chỉ trích, trực tiếp đưa MU cán đích an toàn trong top 3 và hiên ngang đoạt vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/2026.

PV/VOV.VN
Tag: Fernandes MU Ngoại hạng Anh Brighton
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs MU vòng 38 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brighton vs MU thuộc khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 22h00 ngày 24/5.

Lộ diện bến đỗ bất ngờ của Casemiro sau khi chia tay MU
VOV.VN - Lộ diện bến đỗ bất ngờ của tiền vệ Casemiro sau khi chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở trước Nottingham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37.

Casemiro nói lời "gan ruột" sau trận MU 3-2 Nottingham làm lay động Old Trafford
VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham vòng 37 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5.

MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức
VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

