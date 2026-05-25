MU đè bẹp Brighton trong ngày Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

MU giành chiến thắng 3-0 Brighton

Ngay tại chảo lửa Amex, MU chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Phút 33, Bruno Fernandes thực hiện pha phạt góc sắc sảo giúp Patrick Dorgu bật cao đánh đầu tung lưới chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỉ số, MU thi đấu thăng hoa hơn. Quỷ đỏ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng, dọn cỗ để Bryan Mbeumo đệm bóng nhân đôi cách biệt.

MU thắng đậm Brighton (Ảnh: 433).

Phút 48 của trận đấu, Dorgu “đáp lễ” bằng đường chuyền dọn cỗ để Bruno dứt điểm chớp nhoáng, ấn định chiến thắng 3-0. Trong thời gian còn lại, hàng thủ MU thi đấu cực kỳ kỷ luật, bẻ gãy mọi đợt phản công của Brighton.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Đường chuyền cho Dorgu lập công mang ý nghĩa lịch sử với cá nhân Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức cán mốc 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh 2025/2026. Thành tích này giúp anh vượt mặt Thierry Henry và Kevin De Bruyne (cùng 20 kiến tạo) để độc chiếm kỷ lục kiến tạo mới của giải đấu.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters).

Khép lại mùa giải bùng nổ với 8 bàn thắng và 21 kiến tạo, Bruno xuất sắc thâu tóm cú đúp danh hiệu cá nhân: “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh” và “Cầu thủ hay nhất năm” (do FWA bình chọn).

Màn trình diễn thượng hạng của người đội trưởng đã đập tan mọi chỉ trích, trực tiếp đưa MU cán đích an toàn trong top 3 và hiên ngang đoạt vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/2026.