Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

Thứ Hai, 08:45, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026, Ngoại hạng Anh đã xác định được 5 đội dự Cúp C1 châu Âu, 2 đội dự Cúp C2 châu Âu và 1 đội dự Cúp C3 châu Âu ở mùa giải tới.

Cụ thể, 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2025/2026 và sẽ dự Cúp C1 châu Âu mùa tới gồm: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool. Đáng chú ý, Aston Villa sẽ dự Cúp C1 châu Âu với tư cách đội đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh và nhà vô địch Cúp C2 châu Âu.

MU trở lại Cúp C1 châu Âu sau 2 năm vắng bóng còn Brighton có vé dự Cúp C3 châu Âu mùa tới. (Ảnh: Reuters)

Việc Aston Villa đứng thứ 4 chung cuộc khiến đội xếp thứ 6 là Bournemouth không thể có vé dự Cúp C1 châu mùa tới. Bournemouth sẽ cùng đội đứng thứ 7 là Sunderland chinh chiến ở đấu trường Cúp C2 châu Âu.

Tấm vé dự Cúp C3 châu Âu mùa tới thuộc về Brighton, đội đứng thứ 8 chung cuộc ở Ngoại hạng Anh 2025/2026. Thần may mắn đã mỉm cười với Brighton khi họ thua MU 0-3 ở vòng cuối, nhưng 2 đối thủ cạnh tranh là Brentford đã hòa Liverpool 1-1 còn Chelsea thua Sunderland 1-2 nên Chim mòng biển vẫn có vé dự đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, Ngoại hạng Anh có thể xuất hiện thêm đại diện thứ 9 dự Cúp châu Âu mùa tới nếu Crystal Palace thắng Rayo Vallecano trong trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 để giành quyền dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027.

Hoàng Long/VOV.VN
Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

MU đè bẹp Brighton trong ngày Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh
VOV.VN - MU giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Brighton ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Đội trưởng Bruno Fernandes rực sáng khi vừa ghi bàn, vừa thiết lập kỷ lục kiến tạo lịch sử.

Xác định đội cuối cùng thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027
VOV.VN - Sau khi Coventry và Ipswich Town giành vé thăng hạng, Hull đã thắng Middlesbrough ở trận play-off để góp mặt tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

FPT Play cùng fan Arsenal ăn mừng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh
VOV.VN - Các chuyến xe buýt 2 tầng chở theo hàng trăm CĐV đội Pháo thủ đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội và TP.HCM trong hôm nay. Đây là hoạt động đặc biệt của FPT Play, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

