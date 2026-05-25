Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

Sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026, Ngoại hạng Anh đã xác định được 5 đội dự Cúp C1 châu Âu, 2 đội dự Cúp C2 châu Âu và 1 đội dự Cúp C3 châu Âu ở mùa giải tới.

Cụ thể, 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2025/2026 và sẽ dự Cúp C1 châu Âu mùa tới gồm: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool. Đáng chú ý, Aston Villa sẽ dự Cúp C1 châu Âu với tư cách đội đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh và nhà vô địch Cúp C2 châu Âu.

MU trở lại Cúp C1 châu Âu sau 2 năm vắng bóng còn Brighton có vé dự Cúp C3 châu Âu mùa tới. (Ảnh: Reuters)

Việc Aston Villa đứng thứ 4 chung cuộc khiến đội xếp thứ 6 là Bournemouth không thể có vé dự Cúp C1 châu mùa tới. Bournemouth sẽ cùng đội đứng thứ 7 là Sunderland chinh chiến ở đấu trường Cúp C2 châu Âu.

Tấm vé dự Cúp C3 châu Âu mùa tới thuộc về Brighton, đội đứng thứ 8 chung cuộc ở Ngoại hạng Anh 2025/2026. Thần may mắn đã mỉm cười với Brighton khi họ thua MU 0-3 ở vòng cuối, nhưng 2 đối thủ cạnh tranh là Brentford đã hòa Liverpool 1-1 còn Chelsea thua Sunderland 1-2 nên Chim mòng biển vẫn có vé dự đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, Ngoại hạng Anh có thể xuất hiện thêm đại diện thứ 9 dự Cúp châu Âu mùa tới nếu Crystal Palace thắng Rayo Vallecano trong trận chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 để giành quyền dự Cúp C2 châu Âu 2026/2027.

