中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chung kết U17 Đông Nam Á 2026: Đối thủ khen ngợi U17 Việt Nam

Thứ Sáu, 08:30, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thềm trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan của Malaysia dành lời khen cho U17 Việt Nam.

U17 Malaysia lột xác sau trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông trước trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan thừa nhận những áp lực mà đội bóng đã phải trải qua sau trận thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam tại vòng bảng.

HLV Shukor Adan thừa nhận: Sau trận thua U17 Việt Nam, chúng tôi đã phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề. Nhưng hãy nhìn xem, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Việc vào đến chung kết mà không để thủng lưới trong ba trận gần nhất là minh chứng cho sự tiến bộ về bản lĩnh”.

U17 Việt Nam thắng 4-0 U17 Malaysia ở trận ra quân.
U17 Việt Nam thắng 4-0 U17 Malaysia ở trận ra quân.

Dù đầy tự tin, nhà cầm quân này vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Ông nhận định rằng hệ thống đào tạo của Việt Nam hiện đang là hình mẫu trong khu vực.

HLV Shukor Adan nhận định:“Chúng tôi biết U17 Việt Nam là đội rất mạnh. Từ lứa U17 đến U23, họ luôn có hệ thống phát triển cầu thủ rất tốt và đồng bộ. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất giải, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”.

U17 Malaysia sẽ nhập cuộc theo cách khác

Khi được hỏi về kế hoạch cho trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan tiết lộ Malaysia sẽ không chơi theo cách cũ. Đội bóng đang tập trung tối đa vào việc hồi phục thể lực và chuẩn bị những “quân bài” chiến thuật mới.



HLV Shukor Adan khẳng định:“Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Tôi đã nói với các học trò rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi là đội hình trẻ nhất vào đến chung kết giải đấu”.

Cuối cùng, vị chiến lược gia này khẳng định: “Trận đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sẽ không chỉ là vấn đề chuyên môn, nó sẽ được quyết định bởi tinh thần và trái tim chiến đấu của các cầu thủ”.

 

 

Trí Minh/VOV.VN
Tag: HLV Shukor Adan U17 Malaysia vs U17 Việt Nam chung kết U17 Đông Nam Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lịch trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Chung kết U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong khuôn khổ chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng đậm U17 Lào
VOV.VN - U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước U17 Lào để ghi tên mình vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết tái lập lịch sử trước Australia
VOV.VN - U17 Việt Nam đã từng thắng Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Thái Lan, sau đó lên ngôi vô địch.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế