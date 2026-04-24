Chung kết U17 Đông Nam Á 2026: Đối thủ khen ngợi U17 Việt Nam

U17 Malaysia lột xác sau trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông trước trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan thừa nhận những áp lực mà đội bóng đã phải trải qua sau trận thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam tại vòng bảng.

HLV Shukor Adan thừa nhận: Sau trận thua U17 Việt Nam, chúng tôi đã phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề. Nhưng hãy nhìn xem, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Việc vào đến chung kết mà không để thủng lưới trong ba trận gần nhất là minh chứng cho sự tiến bộ về bản lĩnh”.

U17 Việt Nam thắng 4-0 U17 Malaysia ở trận ra quân.

Dù đầy tự tin, nhà cầm quân này vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Ông nhận định rằng hệ thống đào tạo của Việt Nam hiện đang là hình mẫu trong khu vực.

HLV Shukor Adan nhận định:“Chúng tôi biết U17 Việt Nam là đội rất mạnh. Từ lứa U17 đến U23, họ luôn có hệ thống phát triển cầu thủ rất tốt và đồng bộ. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất giải, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”.

U17 Malaysia sẽ nhập cuộc theo cách khác

Khi được hỏi về kế hoạch cho trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan tiết lộ Malaysia sẽ không chơi theo cách cũ. Đội bóng đang tập trung tối đa vào việc hồi phục thể lực và chuẩn bị những “quân bài” chiến thuật mới.

HLV Shukor Adan khẳng định:“Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Tôi đã nói với các học trò rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi là đội hình trẻ nhất vào đến chung kết giải đấu”.

Cuối cùng, vị chiến lược gia này khẳng định: “Trận đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sẽ không chỉ là vấn đề chuyên môn, nó sẽ được quyết định bởi tinh thần và trái tim chiến đấu của các cầu thủ”.