Lịch trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay 24/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài của U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30, được trực tiếp trên TV360.

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan” - nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.

Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shukor của U17 Malaysia cho biết: “Chúng tôi biết Việt Nam là đội rất mạnh. Về chất lượng, từ U17 đến U23, họ có hệ thống phát triển rất tốt. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”.

“Tôi đã nói với các cầu thủ hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi trở thành đội trẻ nhất vào chung kết. Cuối cùng, trận đấu sẽ được quyết định bởi tinh thần và trái tim chiến đấu” - HLV Shukor chia sẻ thêm.

Trước khi đối đầu ở trận chung kết thì tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu giữa hai đội được dự đoán sẽ khó lương hơn.

