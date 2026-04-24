Lịch trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Thứ Sáu, 07:54, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong khuôn khổ chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay 24/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài của U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30, được trực tiếp trên TV360.

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan” - nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.

lich truc tiep u17 viet nam vs u17 malaysia chung ket u17 Dong nam A 2026 hinh anh 1
Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shukor của U17 Malaysia cho biết: “Chúng tôi biết Việt Nam là đội rất mạnh. Về chất lượng, từ U17 đến U23, họ có hệ thống phát triển rất tốt. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”.

“Tôi đã nói với các cầu thủ hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi họ đã làm nên lịch sử khi trở thành đội trẻ nhất vào chung kết. Cuối cùng, trận đấu sẽ được quyết định bởi tinh thần và trái tim chiến đấu” - HLV Shukor chia sẻ thêm.

Trước khi đối đầu ở trận chung kết thì tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, cuộc tái đấu giữa hai đội được dự đoán sẽ khó lương hơn.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: Lịch trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trực tiếp chung kết U17 Đông Nam Á 2026 xem trực tiếp U17 Việt Nam hôm nay kết quả U17 Việt Nam vs U17 Malaysia link xem TV360 U17 Việt Nam lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á HLV Cristiano Roland bóng đá trẻ Việt Nam 2026 tường thuật trực tuyến U17 Việt Nam U17 Việt Nam vs U17 Malaysia 19h30 hôm nay
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/4: U17 Việt Nam đá chung kết
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/4, tâm điểm là trận chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Hướng đến chức vô địch
VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4.

Chìa khóa giúp U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia
VOV.VN - Ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U17 Australia tại bán kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định tinh thần bền bỉ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp các học trò lật ngược thế cờ.

Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia
VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 Malaysia tranh chức vô địch

