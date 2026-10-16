Chuyện chưa kể về tấm HCV AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Một tấm huy chương và câu chuyện phía sau

Ngày 15/12/2018, sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia trong trận chung kết AFF Cup, HLV Park Hang Seo đã trao tặng tấm huy chương vàng của mình cho ông Trần Quốc Tuấn, khi đó là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách chuyên môn. Điều này cho thấy sự trân trọng mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho những người đặc biệt đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

HLV Park Hang Seo tặng huy chương vàng AFF Cup 2018 cho ông Trần Quốc Tuấn

Có những người được lịch sử bóng đá ghi nhớ bằng bàn thắng, danh hiệu hay chiến thuật. Cũng có những người không trực tiếp thi đấu, không đứng trong khu vực kỹ thuật nhưng lại góp phần quan trọng vào hành trình thành công của đội tuyển.

Phía sau mỗi chiến thắng luôn có nhiều đóng góp thầm lặng. Đó là công sức của ban huấn luyện, các cầu thủ, những người làm công tác chuyên môn, hậu cần và quản lý, cùng sự đồng hành của các câu lạc bộ, đối tác và người hâm mộ. Tấm huy chương vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn gợi nhắc về tinh thần đồng hành đã góp phần tạo nên thành công của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ với báo chí: “Tôi có thể đạt được kết quả to lớn như vậy với bóng đá Việt Nam là bởi tất cả chúng ta đã cùng nhau làm nên chiến thắng ấy: tập thể nhân viên VFF, thành viên Ban huấn luyện, sự chăm chỉ và nỗ lực của các cầu thủ, tình yêu mến của khán giả... Trong khi tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ như một HLV trưởng trên sân cỏ thì bên ngoài sân cỏ, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn (thời điểm 4/2019) cũng đã làm xuất sắc các nhiệm vụ ở vị trí, trọng trách của ông ấy để bóng đá Việt Nam thẳng tiến chinh phục vinh quang.

Những lời tri ân và giá trị của sự đồng hành

Tại những cột mốc thành công tiếp theo, sự ghi nhận từ các huấn luyện viên trưởng dành cho VFF tiếp tục cho thấy ý nghĩa của mối quan hệ phối hợp giữa công tác quản lý, điều hành với hoạt động chuyên môn. Những lời cảm ơn của HLV Kim Sang Sik dành cho lãnh đạo Liên đoàn, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực tổ chức, điều phối và hỗ trợ các đội tuyển.

Để một đội tuyển có thể tập trung cho mục tiêu chuyên môn, phía sau cần có sự chuẩn bị đồng bộ về kế hoạch, điều kiện tập luyện, thi đấu, hậu cần và sự phối hợp với các câu lạc bộ. Đây là công việc đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ phận, được triển khai liên tục và không phải lúc nào cũng hiện diện trước công chúng. Khi các mắt xích vận hành hiệu quả, ban huấn luyện và cầu thủ có thêm điều kiện để phát huy năng lực, hướng tới những kết quả tốt nhất.

Thành công được tạo nên từ sự chung sức

Từ thời HLV Park Hang Seo đến giai đoạn HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam đã trải qua những dấu mốc đáng nhớ, với những con người, hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Mỗi thành công đều có dấu ấn riêng của ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời phản ánh nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống bóng đá, từ VFF, các câu lạc bộ đến các địa phương và người hâm mộ.

Trong quá trình đó, vai trò định hướng của Ban Chấp hành, sự điều hành của Thường trực VFF và công tác phối hợp của các bộ phận chuyên môn tạo nên nền tảng để các kế hoạch được triển khai. Những đóng góp ấy cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với nỗ lực của toàn đội ngũ và sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

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Bởi vậy, những tấm huy chương hay lời tri ân từ các huấn luyện viên không nên chỉ được nhìn như câu chuyện giữa một vài cá nhân. Giá trị sâu xa hơn nằm ở sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa những người cùng hướng tới một mục tiêu, để mỗi thành quả trên sân cỏ được nâng đỡ bởi một nền tảng tổ chức ngày càng vững chắc.

Từ những dấu mốc đáng nhớ đến chặng đường phía trước

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, những thành tích của các đội tuyển là điểm nhấn quan trọng, nhưng sự phát triển của bóng đá Việt Nam còn được đo bằng những nền tảng được xây dựng và củng cố: công tác đào tạo trẻ, bóng đá nữ, chất lượng các giải đấu, năng lực tổ chức, điều kiện hoạt động của câu lạc bộ và quan hệ hợp tác quốc tế.

Bước vào nhiệm kỳ X, những kết quả đã đạt được là động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến lên, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải giải quyết những vấn đề dài hạn. Nâng cao chất lượng giải đấu trong nước, tạo thêm cơ hội phát triển cho cầu thủ trẻ, tăng cường năng lực của các câu lạc bộ và thu hẹp khoảng cách với bóng đá châu lục sẽ cần sự chung sức của toàn hệ thống.

Sau cùng, điều còn lại từ một tấm huy chương hay lời cảm ơn chân thành không chỉ là sự ghi nhận dành cho những người đã đồng hành trong một thời điểm cụ thể. Đó còn là lời nhắc về giá trị của sự phối hợp và trách nhiệm chung - những yếu tố âm thầm nhưng cần thiết để bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo dựng thành công và hướng tới những mục tiêu xa hơn.