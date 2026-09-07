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HLV Park Hang Seo có chiến tích ấn tượng trong trận ra mắt giải Thái Lan

Thứ Hai, 11:08, 07/09/2026
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VOV.VN - HLV Park Hang Seo cùng Kanchanaburi thắng kịch tính PT Satun 4-2 và dẫn đầu bảng xếp hạng Thai League 2 sau vòng mở màn mùa giải 2026/2027.

HLV Park Hang Seo cùng Kanchanaburi giành chiến thắng 4-2 trước PT Satun trong trận ra quân tại Thai League 2 mùa giải 2026/2027. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan.

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo đã có những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự để giúp Kanchanaburi lật ngược tình thế và thắng 4-2 sau khi bị PT Satun dẫn trước 1-2. Qua đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc để lại dấu ấn riêng trong màn ra mắt Thai League 2.

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HLV Park Hang Seo ăn mừng cùng các học trò. (Ảnh: Kanchanaburi Power FC)

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã dành lời khen cho HLV Park Hang Seo trên mạng xã hội. Giới truyền thông Thái Lan cũng rất quan tâm tới màn ra mắt của cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam tại Thai League 2.

Chiến thắng 4-2 trước PT Satun giúp Kanchanaburi dẫn đầu bảng xếp hạng Thai League 2 sau vòng mở màn mùa giải 2026/2027. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng được kỳ vọng sẽ giành quyền thăng hạng lên Thai League 1 mùa tới.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng dẫn dắt Kanchanaburi hồi tháng 5 vừa qua, nhưng chính thức bắt đầu công việc từ tháng 7 sau khi cùng ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. 

Hoàng Long/VOV.VN
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