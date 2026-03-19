Chuyển nhượng V-League 2025/2026: PVF-CAND chia tay 3 ngoại binh

“CLB PVF Công An Nhân Dân trân trọng cảm ơn những đóng góp của Amarildo, Marco Antonio và Alain Eyenga trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ, may mắn, tiếp tục gặt hái thêm những thành công trong hành trình phía trước” – Trang Facebook chính thức của đội bóng chia sẻ.

Trong những vòng đấu gần đây tại V-League, PVF-CAND đã có sự điều chỉnh về ngoại binh trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, sau khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải kết thúc, PVF-CAND mới đưa ra thông báo chính thức chia tay Amarildo, Marco Antonio và Alain Eyenga.

Hiện tại, danh sách đăng ký thi đấu của PVF-CAND có 4 ngoại binh gồm: trung vệ Lucas Henrique Turci, tiền vệ Reynolds Alastair David, tiền vệ Eid Mahmoud và tiền đạo Mpande Joseph Mbolimbo.

Trong số các ngoại binh hiện tại của PVF-CAND, những người gia nhập đội bóng ở giai đoạn giữa mùa giải là trung vệ Lucas Henrique Turci, tiền vệ Reynolds Alastair David và tiền vệ Eid Mahmoud.

Bên cạnh những sự điều chỉnh về lực lượng, PVF-CAND cũng có thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi chia tay HLV Nguyễn Thành Công và bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại dẫn dắt đội bóng.

PVF-CAND hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 11 điểm, kém 1 điểm so với đội đứng áp chót là Đà Nẵng và kém 2 điểm so với vị trí thứ 12 của CLB Thanh Hóa.