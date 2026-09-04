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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với ngoại binh mới của HAGL

Thứ Sáu, 11:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: HAGL đã chốt xong cầu thủ ngoại binh cuối cùng cho mùa giải mới. Đó là cầu thủ tấn công người Brazil - Matheus Lucas.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, HAGL đã công bố ngoại binh thứ tư của đội bóng trong mùa giải năm nay là cầu thủ tấn công người Brazil - Matheus Lucas.

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Matheus Lucas khi còn thi đấu ở Brazil. (Ảnh: CBF). 

Matheus Lucas sinh năm 1998, có thể thi đấu tiền đạo hoặc tiền vệ lệch trái. Với chiều cao 1m89, cầu thủ này cũng có khả năng đánh đầu tương đối tốt.

Trước khi đến với HAGL, Matheus Lucas là thành viên của CLB Zakho tại Iraq. Matheus Lucas đã có mặt ở Gia Lai vào hôm qua và sẵn sàng hội quân, thi đấu cùng các đồng đội mới. Điểm bất ngờ khi HAGL chiêu mộ cầu thủ này là việc thành tích ghi bàn của chân sút 28 tuổi trong những mùa giải gần đây không quá ấn tượng. Trong 3 mùa bóng từ 2024 đến nay, Matheus mới ghi được 5 bàn. 

Như vậy, HAGL đã hoàn thành việc đăng ký 4 ngoại binh cho mùa giải mới đều là những cầu thủ Brazil. Trước Matheus Lucas, đội bóng này đã chiêu mộ Julio Cesar (trung vệ), Luaan Augusto (tiền đạo) và Robson Alves (trung vệ). Đây là những gương mặt hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện ở V-League các mùa giải trước.

Với việc chiêu mộ 2 trung vệ ngoại, HAGL cho thấy họ sẽ tiếp tục thi đấu với xu hướng ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ trước khi nghĩ đến những tình huồng tấn công và ghi bàn.

Trong ngày mở màn V-League 2026/2027, HAGL sẽ đến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định.

PV/VOV.VN
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