Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: HAGL chia tay 6 cầu thủ

Sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2025/2026, đội bóng phố Núi bắt đầu quá trình tái thiết đội hình. Sáu cái tên rời HAGL gồm Ryan Ha, Jairo Rodrigues, Júnior Batista, Khevin Fraga, Marciel và Huỳnh Tuấn Vũ.

Trong số này, sự ra đi của Jairo Rodrigues và Marciel để lại nhiều tiếc nuối nhất. Jairo giữ băng đội trưởng và là chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự, trong khi Marciel đóng vai trò điều tiết lối chơi ở tuyến giữa. Đáng chú ý, Marciel đã nhanh chóng gia nhập Ninh Bình sau khi chia tay HAGL.

HAGL đã chia tay 6 cầu thủ trong đó có 2 trụ cột ở mùa giải 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Bốn cầu thủ còn lại gồm Ryan Ha, Júnior Batista, Khevin Fraga và Huỳnh Tuấn Vũ không để lại nhiều dấu ấn trong mùa giải vừa qua. Vì vậy, việc HAGL không gia hạn hợp đồng hoặc để các cầu thủ này ra đi nằm trong kế hoạch thanh lọc lực lượng của đội bóng.

Dù mạnh tay cắt giảm nhân sự, HAGL vẫn chưa công bố bất kỳ tân binh nào ở kỳ chuyển nhượng V-League 2026/2027. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, nhất là khi nhiều đối thủ đã liên tục bổ sung những bản hợp đồng chất lượng để tăng cường sức mạnh.

Trong thời gian tới, đội bóng phố Núi được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng nhằm ổn định lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới, nơi mục tiêu không chỉ là trụ hạng mà còn cải thiện thành tích sau mùa bóng nhiều khó khăn.