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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 21/7: HAGL và SLNA vào bán kết

Thứ Ba, 21:16, 21/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 21/7 nhận được sự chú ý khi xác định hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết giải U21 Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 21/7 được quan tâm với hai trận tứ kết còn lại của giải U21 Quốc gia 2026. Ở trận đấu đầu tiên, PVF và HAGL tạo ra thế trận chặt chẽ và cân bằng. Trong hiệp một, cả hai đội đều thi đấu thận trọng, không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Phần lớn thời gian bóng được tranh chấp ở khu vực giữa sân và hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

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U21 SLNA vào bán kết giải U21 Quốc gia 2026 (Ảnh: VFF)

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. PVF kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của HAGL. Sau 90 phút không thể phân định thắng thua với tỷ số 0-0, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ HAGL thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ ba góp mặt tại vòng bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, SLNA sớm khẳng định ưu thế trước Đà Nẵng. Ngay phút thứ 4, Văn Nam mở tỷ số, tạo lợi thế thuận lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng sớm giúp SLNA thi đấu hưng phấn và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 38, từ một tình huống đá phạt góc, Thanh Đức tung cú dứt điểm đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho SLNA. Trong khi đó, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và không tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, SLNA vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 69, Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền và Quang Duyệt thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, qua đó thắp lên hy vọng cho đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên, khi Đà Nẵng đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Quang Vinh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA ở những phút cuối trận. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ giành quyền vào bán kết.

Trước đó, ở hai trận tứ kết diễn ra ngày 20/7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, trong khi Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND 1-0 để giành vé đi tiếp. Như vậy, bốn đội góp mặt tại vòng bán kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL và SLNA.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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