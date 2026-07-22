Lịch thi đấu bán kết U21 Quốc gia 2026: HAGL đại chiến Thể Công Viettel

Sau khi xác định đủ bốn đội bóng mạnh nhất, Ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu bán kết và chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026. Hai trận bán kết đều diễn ra ngày 23/7 trên sân PVF (Hưng Yên), hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 15h30, là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và SLNA. Ngay sau đó, vào 18h00, Thể Công Viettel chạm trán HAGL trong trận đấu được đánh giá cân tài cân sức.

Kết quả và lịch thi đấu U21 Quốc gia 2026.

Trước đó, HAGL giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua PVF với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu, sau 90 phút hòa 0-0. Trong khi đó, SLNA đánh bại Đà Nẵng 3-1. Hai suất bán kết còn lại thuộc về Hà Nội, sau chiến thắng trước Công an Hà Nội trên chấm luân lưu, và Thể Công Viettel với thắng lợi 1-0 trước PVF CAND.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết U21 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 25/7, cũng trên sân PVF. Hai đội thắng ở các trận bán kết sẽ cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay.

Toàn bộ các trận đấu tại vòng bán kết và chung kết được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, VFF Channel và kênh YouTube VFF.

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LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT U21 QUỐC GIA 2026 15h30 ngày 23/7: Hà Nội vs SLNA 18h00 ngày 23/7: Thể Công Viettel vs LPBank HAGL LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT U21 QUỐC GIA 2026 16h00 ngày 25/7: Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

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