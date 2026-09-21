Chuyện về VĐV 13 tuổi của Trung Quốc "gây sốt" ASIAD 2026

Chưa tròn 14 tuổi nhưng đã giành 2 HCV ASIAD, tiến sát kỷ lục thế giới

Yu Zidi sinh ngày 16/10/2012, tức là gần 1 tháng nữa mới tròn 14 tuổi và năm nay là lần đầu tiên nữ VĐV này tham dự ASIAD. Tuy nhiên, kình ngư tuổi teen này đã "gây sốt" với 2 HCV ở các nội dung bơi bướm 200m nữ và bơi hỗn hợp cá nhân 200m nữ.

Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, thành tích của Yu Zidi liên tiếp phá kỷ lục đại hội cũng như kỷ lục châu Á. Đặc biệt, thành tích ở cự ly hỗn hợp cá nhân 200m nữ của Yu Zidi là 2 phút 6 giây 10, chỉ kém kỷ lục thế giới 2:05.70 của VĐV Summer McIntosh đúng 0,40 giây.

Thành tích ấy nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất tại đại hội.

Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt ấn tượng không chỉ nằm ở độ tuổi của cô gái trẻ mà còn ở sự tự tin sau chiến thắng. Theo chia sẻ của Yu Zidi, màn trình diễn vừa qua vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất mà cô có thể đạt được. Phát biểu ấy càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một tương lai rực rỡ của kình ngư trẻ trên hành trình hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Không phải đến ASIAD 2026 mới nổi tiếng

Truyền thông thế giới cũng như người hâm mộ thể thao nói chung có thể bây giờ mới biết đến cái tên Yu Zidi nhưng thực tế từ khi chưa tròn 12 tuổi, Yu Zidi đã gây sốt tại Trung Quốc với việc tham dự và giành huy chương tại giải bơi VĐQG của đất nước này năm 2024. Chính nhờ thành tích đó mà Yu Zidi đã được đội tuyển bơi Trung Quốc lựa chọn tham dự giải bơi vô địch thế giới 2025 khi kình ngư này vẫn chưa tròn 13 tuổi.

Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thế giới (World Aquatics) luôn khuyến cáo các VĐV tham dự giải bơi vô địch thế giới phải từ 15 tuổi trở lên trừ khi có tài năng đặc biệt. Do đó, việc Yu Zidi được dự giải bơi vô địch thế giới 2025 cũng đã là cả một sự cố gắng từ Liên đoàn bơi Trung Quốc cũng như chính bản thân VĐV này.

Dù vậy, Yu Zidi đã chứng minh mình tham dự giải bơi vô địch thế giới 2025 không chỉ để cho vui. Ở độ tuổi chưa tròn 13, Yu Zidi đã về đích thứ tư ở 2 nội dung cá nhân, cùng đồng đội giành HCĐ nội dung tiếp sức để trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương ở một giải bơi lớn của thế giới kể từ sau Inge Sørensen, VĐV Đan Mạch giành huy chương ở Olympic 1936 khi mới 12 tuổi.

Ảnh: Reuters.

Ngay từ thời điểm ấy, giới chuyên gia bơi thế giới đã cho rằng Yu Zidi có thể sẽ là một trong những ngôi sao lớn của môn bơi toàn cầu trong tương lai gần. Giờ đây sau gần 1 năm, sự phát triển của Yu Zidi đã cho thấy những nhận định trên là đúng.

Trước mắt Yu Zidi vẫn còn một nội dung nữa ở ASIAD 2026 là 400m hỗn hợp cá nhân vào ngày 23/9 và với những gì đã thể hiện, nữ VĐV này hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm HCV tiếp theo.

Mục tiêu là HCV Olympic và kỷ lục thế giới

Chia sẻ sau khi giành HCV nội dung bơi bướm 200m nữ của ASIAD 2026, Yu Zidi nói: "Thành tích này của tôi chỉ ở mức bình thường thôi. Tôi hy vọng mình có thể bơi nhanh hơn nữa. Tôi đã cải thiện thành tích 0,9 giây và tôi tin rằng lần tới mình sẽ thi đấu tốt hơn. Mục tiêu của tôi là giành HCV Olympic và phá kỷ lục thế giới như những người đàn chị của tôi đã làm được".

Ảnh: Reuters.

Những phát biểu trên của Yu Zidi cho thấy nữ VĐV trẻ này không hề hài lòng với những gì đã đạt được dù đó đã là những thành tích phi thường với một VĐV ở độ tuổi còn nhỏ như vậy.

Bơi Trung Quốc đã sản sinh ra quá nhiều nữ VĐV tài năng như Li Bingjie, Zhang Yufei hay Ye Shiwen. Giờ đây, thế hệ mới của những Yu Zidi hay Chang Mohan (15 tuổi) đã sẵn sàng để viết tiếp thành công cho bơi Trung Quốc ở kỳ Olympic được dự báo sẽ có những sự cạnh tranh khốc liệt tại Los Angeles (Mỹ) vào năm 2028.