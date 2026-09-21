Kình ngư 13 tuổi của Trung Quốc giành 2 HCV ASIAD 2026

Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi giành cú đúp HCV ASIAD 2026

Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại ASIAD 2026 khi giành HCV 200m hỗn hợp cá nhân nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục ASIAD mới. Trước đó, trong ngày 20/9, VĐV Trung Quốc cũng giành HCV ở nội dung 200m bướm nữ.

Kình ngư 13 tuổi người Trung Quốc Yu Zidi (Ảnh: Reuters)

Ở chung kết 200m bướm nữ diễn ra ngày 20/9, Yu Zidi cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 05 giây 08, vượt qua đồng đội Chang Mohan và Okuzono Misa của Nhật Bản.

Trong ngày thi đấu 21/9, Yu Zidi tiếp tục bước vào tranh tài ở 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Kình ngư 13 tuổi hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 06 giây 10, qua đó giành HCV và thiết lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung này. Đồng đội Yu Yiting về nhì với thành tích 2 phút 07 giây 99, trong khi Narita Mio của Nhật Bản giành HCĐ với thời gian 2 phút 10 giây 40.

Yu Zidi đã giành được 2 HCV ở ASIAD 2026 (Ảnh: Reuters)

Như vậy, Yu Zidi giành 2 HCV ở hai ngày thi đấu liên tiếp, lần lượt ở 200m bướm và 200m hỗn hợp. Đáng chú ý, cô hoàn tất cú đúp vàng khi mới 13 tuổi, đồng thời ghi dấu ấn bằng những kỷ lục ASIAD.