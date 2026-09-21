Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết

19:26

ĐT nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E, qua đó giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là kết quả đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hành trình tại sân chơi châu lục.

Trước trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế về hiệu số và chỉ cần một trận hòa để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải giành chiến thắng.

Việt Nam chơi chặt chẽ trước Thái Lan

Hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự an toàn. Việt Nam chủ động lùi đội hình, chờ cơ hội phản công, trong khi Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá kín kẽ.

Trong hiệp một, Việt Nam có một số cơ hội đáng chú ý. Phút 25, Vạn Sự đi bóng tốc độ trước vòng cấm rồi tung cú sút căng nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan. Đến phút 42, Dương Thị Vân dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.

Thái Lan cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Kim Thanh và hàng thủ Việt Nam đứng vững

Sang hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng xứ chùa vàng liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Kim Thanh cùng các hậu vệ Việt Nam thi đấu tập trung.

Phút 76, Pengngam Saowalak xâm nhập vòng cấm và vượt qua sự truy cản của Kim Thanh, nhưng hàng thủ Việt Nam kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Bốn phút sau, Thái Lan tiếp tục có cơ hội nhưng Kim Thanh và Diễm My phối hợp tốt để hóa giải tình huống nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội ở phút 82 khi Vũ Thị Hoa nhận bóng trong vòng cấm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng nhưng không đội nào ghi bàn. Chung cuộc, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra và giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 theo suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước sau khi không thể giành chiến thắng.