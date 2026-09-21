Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết
VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết theo suất đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sau khi hòa Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng.
ĐT nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E, qua đó giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là kết quả đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hành trình tại sân chơi châu lục.
Trước trận đấu, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế về hiệu số và chỉ cần một trận hòa để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải giành chiến thắng.
Việt Nam chơi chặt chẽ trước Thái Lan
Hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự an toàn. Việt Nam chủ động lùi đội hình, chờ cơ hội phản công, trong khi Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá kín kẽ.
Trong hiệp một, Việt Nam có một số cơ hội đáng chú ý. Phút 25, Vạn Sự đi bóng tốc độ trước vòng cấm rồi tung cú sút căng nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan. Đến phút 42, Dương Thị Vân dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.
Thái Lan cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Kim Thanh và hàng thủ Việt Nam đứng vững
Sang hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng xứ chùa vàng liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Kim Thanh cùng các hậu vệ Việt Nam thi đấu tập trung.
Phút 76, Pengngam Saowalak xâm nhập vòng cấm và vượt qua sự truy cản của Kim Thanh, nhưng hàng thủ Việt Nam kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.
Bốn phút sau, Thái Lan tiếp tục có cơ hội nhưng Kim Thanh và Diễm My phối hợp tốt để hóa giải tình huống nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội ở phút 82 khi Vũ Thị Hoa nhận bóng trong vòng cấm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm.
Những phút cuối diễn ra căng thẳng nhưng không đội nào ghi bàn. Chung cuộc, Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra và giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 theo suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước sau khi không thể giành chiến thắng.
ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan vào lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka, trong trận đấu cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Sau thất bại 0-8 trước Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.
Chiến thắng trước Thái Lan là mục tiêu bắt buộc
Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Cuộc đua vì thế vẫn còn rộng mở. Nếu đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ có thêm 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh nhóm các đội đứng thứ ba. Tại bảng F, Myanmar và Bangladesh đều chưa giành được điểm nào và có hiệu số kém hơn Việt Nam.
Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể chủ quan. Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự và chắc chắn sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để tìm cơ hội đi tiếp. Trận đấu giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á vì thế có ý nghĩa quyết định.
Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm yếu
Thất bại 0-8 trước Nhật Bản chỉ ra nhiều vấn đề của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội.
Trong bối cảnh đội tuyển đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng, HLV Hoàng Văn Phúc cần giúp các học trò nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể trạng tốt nhất. Toàn đội cũng phải hạn chế những sai sót cá nhân nếu muốn giành kết quả tích cực trước Thái Lan.
Ban huấn luyện xác định việc hồi phục thể lực và khắc phục những hạn chế sau hai trận đấu đầu tiên là nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ sở để ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu có tính chất quyết định.
Hoàng Thị Loan đặt mục tiêu chiến thắng
Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại thất bại trước Nhật Bản để tập trung cho cuộc đối đầu với Thái Lan.
“Sau trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.
Trong những lần đối đầu gần đây, Việt Nam thường có kết quả tích cực trước Thái Lan. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo. ĐT nữ Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và sự tập trung cao nhất để hướng tới 3 điểm.
Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka (Nhật Bản).
Một số hình ảnh trước trận đấu.
ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam có thêm huy chương, tuyển nữ vào tứ kết
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 môn thi đấu, trong đó đáng chú ý là cuộc so tài của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan nhập cuộc khá thận trọng. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải thắng.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Lan tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm của Việt Nam, nhưng Diễm My cùng đồng đội đã chơi tốt và hóa giải thành công.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Chetthabutr Kanyanat đẩy bóng dài bên cánh trái để bứt tốc, nhưng không vượt qua được sự theo kèm của Diễm My.
8': Việt Nam đang thi đấu chậm chắc bên phần sân nhà rồi chờ đối phương sơ hở rồi tung đường phản công nhanh. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng cuối cùng của chúng ta liên tục sai địa chỉ.
12': Thái Lan đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng "Voi chiến" vẫn chưa gây ra được nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Kim Thanh.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bích Thùy đi bóng lắt léo bên cánh phải sau đó định tạt bóng, nhưng hậu vệ Jeeratanapavibul Panittha đã truy cản thành công.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Thị Thảo có bóng ở giữa sân, tiền vệ này thực hiện đường phất bóng dài cho đồng đội, nhưng bóng đi quá mạnh nên bị hậu vệ đối phương đoạt được bóng. Việt Nam đang chuyền hỏng khá nhiều ở trận đấu này.
21': KHÔNG VÀO !!! Hải Yến có cơ hội trong vòng cấm của Thái Lan, nhưng trước sự áp sát từ phía hậu vệ đối phương, tiền đạo của Việt Nam không thể tung ra cú dứt điểm.
23': KHÔNG VÀO !!! Mongkoldee Jiraporn tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Việt Nam.
25': KHÔNG VÀO !!! Vạn Sự đi bóng tốc độ trước vòng cấm địa của Thái Lan rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng không làm khó được thủ môn Sodchuen Thichanan.
27': PHẠT GÓC !!! Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm để Jeeratanapavibul Panittha đánh đầu, nhưng không thành công.
31': Việt Nam và Thái Lan vẫn có nhiều đường chuyền hỏng nên chưa tạo ra được cơ hội nào ghi bàn thực sự rõ ràng về phía khung thành đối phương.
32': ĐÁ PHẠT !!! Việt Nam đá phạt trực tiếp, Huỳnh Như treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Thái Lan đã dễ dàng giải nguy thành công.
35': PHẠT GÓC !!! Thái Lan đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng quá mạnh nên không cầu thủ nào đánh đầu được.
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38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Lan đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng đội bóng áo xanh treo bóng quá mạnh, đi hết đường biên ngang.
42': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, cơ hội đến với Dương Thị Vân trước vòng cấm địa, tiền vệ này sút bóng căng, nhưng đi chệch khung thành Thái Lan.
45': BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vạn Sự đi bóng lắt léo bên cánh trái, nhưng không vượt qua được sự theo kèm của hậu vệ bên phía Thái Lan.
48': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mongkoldee Jiraporn có bóng trước vòng cấm địa của Việt Nam, tiền đạo này tung cú dứt điểm ngay, nhưng bóng đi cao hơn khung thành.
50': ĐÁ PHẠT !!! Thái Lan đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Kim Thanh đã ôm gọn bóng. Trong lúc băng ra bắt bóng, thủ môn Việt Nam đã va chạm với cầu thủ Pengngam Saowalak và bị đau.
52': NGUY HIỂM !!! Thanh Nhã suýt chút nữa đưa bóng về lưới nhà khi băng về tham gia phòng ngự, nhưng may mắn đã đứng về phía Việt Nam.
53': THẺ VÀNG !!! Thanh Nhã nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Ngok-Wong Khwanjira.
58': Thái Lan đang đẩy cao đội hình và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Việt Nam. Nhưng thủ môn Kim Thanh vẫn đang chơi tốt.
61': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nguyễn Thị Hoa có bóng bên cánh phải, cô căng ngang cho Hải Yến bên trong vòng cấm địa, nhưng thủ môn của Thái Lan đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Trúc Hương chuyền bóng cho Nguyễn Thị Hoa bên cánh phải, nhưng bóng hơi mạnh nên lỡ cơ hội tấn công. Hai đội vẫn đang thi đấu chặt chẽ, không có nhiều tình huống tấn công đột biến.
66': SÚT XA !!! Rodthong Chatchawan tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Việt Nam.
70': Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chuyền hỏng rất nhiều ở 1/3 sân của đối phương nên chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt, có thể chuyển hóa được thành bàn thắng.
73': ĐÁ PHẠT !!! Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp, Vạn Sự treo bóng cho Huỳnh Như đánh đầu, nhưng cầu thủ của chúng ta đã rơi vào thế việt vị.
76': NGUY HIỂM !!! Pengngam Saowalak có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm vượt qua sự truy cản của Kim Thanh, may mắn cho Việt Nam là hàng thủ chúng ta đã phá bóng giải nguy thành công trước vạch vôi.
80': NGUY HIỂM !!! Kwenkasikum Wirunya có cơ hội trong vong cấm của Việt Nam, nhưng thủ môn Kim Thanh và Diễm My đã chơi tốt để giúp cho chúng ta thoát thua.
82': ĐÁNG TIẾC !!! Vũ Thị Hoa có bóng trong vòng cấm của Thái Lan, nhưng cầu thủ này không thể dứt điểm trước sự truy cản của hậu vệ đối phương.
85': SÚT XA !!! Sontisawat Pluemjai tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành của Việt Nam.
87': KHÔNG VÀO !!! Bích Thùy đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ nên bị thủ môn đối phương bắt gọn.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Đội tuyển nữ Việt Nam hòa 0-0 Thái Lan để giành vé vào tứ kết theo suất đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 21/9.
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