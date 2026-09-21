ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam có thêm huy chương, tuyển nữ vào tứ kết

19:30

Ngày 21/9 tiếp tục mang đến những dấu ấn đáng chú ý cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết, trong khi Nguyễn Thị Diệu Ly mang về thêm một tấm HCĐ ở môn karate. Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam giành quyền vào nhiều trận chung kết, tạo thêm cơ hội tranh huy chương.

Nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Tâm điểm trong ngày là trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối bảng E. Hai đội hòa nhau 0-0 trong thế trận chặt chẽ.

Thái Lan chủ động gây sức ép trong hiệp hai nhưng hàng phòng ngự Việt Nam, đặc biệt thủ môn Kim Thanh, thi đấu tập trung. Kết quả hòa đủ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành vé vào tứ kết theo suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Thái Lan bị loại.

Diệu Ly giành HCĐ karate

Ở môn karate, Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ kumite nữ hạng 68kg sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU.

Ở chiều ngược lại, Khuất Hải Nam không thể giành huy chương ở hạng 67kg nam khi thất bại trước võ sĩ Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh HCĐ.

TDDC và bơi tạo thêm cơ hội

Đội tuyển TDDC Việt Nam có ngày thi đấu tích cực khi 3 VĐV giành quyền vào chung kết 3 nội dung cá nhân. Đặng Ngọc Xuân Thiện vào chung kết ngựa vòng, Nguyễn Văn Khánh Phong tranh tài ở vòng treo, còn Hải Khang góp mặt tại chung kết nhảy chống.

Ở môn bơi, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết 4x200m tự do nam sau khi đạt thành tích 7 phút 21 giây 62 ở vòng loại. Võ Thị Mỹ Tiên cũng góp mặt ở chung kết 200m hỗn hợp nữ, nhưng chỉ về thứ 9 chung cuộc.

Trong ngày, bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 ở trận phân hạng 5-8. Ở boxing, Nguyễn Đức Ngọc thất bại trước đối thủ Qatar tại vòng loại hạng 70kg.

Ngày thi đấu 21/9 khép lại với những kết quả đan xen, trong đó tấm vé tứ kết của ĐT nữ Việt Nam và HCĐ của Nguyễn Thị Diệu Ly là hai dấu ấn đáng chú ý của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.