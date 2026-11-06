CLB CA TP.HCM tái xuất sân Thống Nhất ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27

CLB CA TP.HCM dự kiến trở lại thi đấu trên sân Thống Nhất trong tháng 11/2026 sau hơn nửa năm phải sử dụng sân Bình Dương làm sân nhà. CLB CA TP.HCM dự kiến đăng ký sân Thống Nhất để tiếp đón Buriram United ở lượt trận thứ 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, diễn ra lúc 19h30 ngày 18/11.

CLB CA TP.HCM dự kiến trở lại thi đấu trên sân Thống Nhất trong tháng 11/2026 (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Sân Thống Nhất phải tạm ngừng tổ chức các trận đấu để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Dự án được khởi công từ ngày 24/3/2026, sử dụng nguồn ngân sách TP.HCM với thời gian thi công dự kiến 360 ngày.

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào cuối quý 1/2027. Tuy nhiên, dù mặt cỏ và đường chạy điền kinh đã được hoàn thiện, sân Thống Nhất vẫn còn một số hạng mục chưa thể đưa vào sử dụng, đáng chú ý là hệ thống đèn chiếu sáng, khán đài B và các phòng chức năng liên quan.

Việc trở lại sân Thống Nhất sẽ mang ý nghĩa quan trọng với CLB CA TP.HCM sau quãng thời gian phải thi đấu xa nhà. Ở trận mở màn bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, thầy trò HLV Arthur Diles hòa Ratchaburi 1-1, qua đó tạm đứng thứ 3 với 1 điểm.

CLB CA TP.HCM hòa Ratchaburi 1-1 ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Buriram United cũng có 1 điểm nhưng xếp thứ 5 do hòa Borneo FC (Indonesia) với tỷ số 0-0 ở lượt trận đầu tiên. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 18/11 sẽ là cơ hội để cả hai đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Sau màn tiếp đón Buriram United, CLB CA TP.HCM dự kiến tiếp tục thi đấu trên sân Thống Nhất khi gặp HAGL ở vòng 9 V-League 2026/27. Trận đấu này diễn ra lúc 18h00 ngày 28/11.

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