Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất: CAHN giành lợi thế

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Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi CAHN giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trong trận đấu với Lion City Sailors (Singapore) trên sân khách. Kết quả này giúp CAHN đang đứng thứ ba bảng B, đồng thời có cơ hội lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết.

Tại mùa giải 2026/27, Cúp C1 Đông Nam Á nâng số đội tham dự lên thành 14 với bốn đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Điều đó giúp hai đại diện của bóng đá Việt Nam là CAHN và CA TP.HCM có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng.

Trước đó, CA TP.HCM cũng có màn trình diễn tốt trong trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) trên sân khách. Đại diện bóng đá Việt Nam dẫn trước với tỉ số 1-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng để đối thủ có bàn gỡ hoà trong những phút cuối đầy đáng tiếc.

Bảng xếp hạng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 mới nhất.