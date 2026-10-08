Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất: CA TP.HCM góp phần tạo diễn biến thú vị

Lượt trận mở màn bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 đã chứng kiến kịch bản thú vị khi cả 3 cặp đấu đều kết thúc với tỷ số hòa gồm: Buriram United 0-0 Borneo, Ratchaburi 1-1 CLB CA TP.HCM và Kuching City 2-2 Tampines Rovers.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sau lượt trận đầu tiên ở bảng A

Với diễn biến này, cả 6 đội góp mặt trong lượt trận mở màn bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 đều có 1 điểm. Manila Digger là đội được nghỉ ở lượt trận này nên vẫn chưa có điểm.

CLB CA TP.HCM đang tạm thời đứng thứ 3 tại bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sau lượt trận đầu tiên, xếp sau Kuching City và Tampines Rovers.

Hôm nay 8/10, bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên với 3 cặp đấu: Port FC gặp Persib Bandung, Johor Darul Ta'zim tiếp đón Svay Rieng và CLB CAHN làm khách của Lion City Sailors.

Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn