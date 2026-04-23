Trọng tài Malaysia cầm còi trận “chung kết ngược” tại vòng 20 V-League 2025/2026

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 20 V-League 2025/2026, trận đấu giữa Thanh Hóa vs PVF CAND diễn ra lúc 18h00 ngày 25/4/2026. Trận đấu này sẽ do trọng tài người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) điều hành. Ở mùa giải năm nay, ông từng là Trọng tài chính trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình tại vòng 12.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành một trận đấu tại V-League. (Ảnh: VPF)

Trận đấu giữa Thanh Hóa vs PVF-CAND được ví như "chung kết ngược" của V-League 2025/2026, bởi đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội để trụ hạng thành công. Hiện tại, Thanh Hóa đang có 17 điểm và đứng thứ 12, trong khi PVF-CAND xếp áp chót bảng xếp hạng với 13 điểm.

Trận đấu thứ hai có sự tham gia của trọng tài nước ngoài là cuộc đối đầu giữa CLB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 26/4/2026. Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước đó, sau 19 vòng đấu, đã có 4 trận được điều hành bởi trọng tài ngoại, bao gồm các trận CLB gặp Ninh Bình (vòng 12), Thể Công Viettel gặp Hà Nội (vòng 14), Hà Nội gặp CLB CAHN (vòng 15) và Ninh Bình gặp CLB CAHN (vòng 16).

Dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế, Ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục cân nhắc, đề xuất việc mời trọng tài nước ngoài cho các trận đấu then chốt nhằm đảm bảo chất lượng và tính công bằng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

