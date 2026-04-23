  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trọng tài Malaysia cầm còi trận “chung kết ngược” tại vòng 20 V-League 2025/2026

Thứ Năm, 11:00, 23/04/2026
VOV.VN - Hai trọng tài FIFA người Malaysia điều hành các trận đấu đáng chú ý tại vòng 20 V-League 2025/2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 20 V-League 2025/2026, trận đấu giữa Thanh Hóa vs PVF CAND diễn ra lúc 18h00 ngày 25/4/2026. Trận đấu này sẽ do trọng tài người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) điều hành. Ở mùa giải năm nay, ông từng là Trọng tài chính trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình tại vòng 12.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành một trận đấu tại V-League. (Ảnh: VPF)

Trận đấu giữa Thanh Hóa vs PVF-CAND được ví như "chung kết ngược" của V-League 2025/2026, bởi đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội để trụ hạng thành công. Hiện tại, Thanh Hóa đang có 17 điểm và đứng thứ 12, trong khi PVF-CAND xếp áp chót bảng xếp hạng với 13 điểm.

Trận đấu thứ hai có sự tham gia của trọng tài nước ngoài là cuộc đối đầu giữa CLB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 26/4/2026. Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước đó, sau 19 vòng đấu, đã có 4 trận được điều hành bởi trọng tài ngoại, bao gồm các trận CLB gặp Ninh Bình (vòng 12), Thể Công Viettel gặp Hà Nội (vòng 14), Hà Nội gặp CLB CAHN (vòng 15) và Ninh Bình gặp CLB CAHN (vòng 16).

Dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế, Ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục cân nhắc, đề xuất việc mời trọng tài nước ngoài cho các trận đấu then chốt nhằm đảm bảo chất lượng và tính công bằng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Bảng xếp hạng "Vua phá lưới" V-League 2025/2026: Căng như dây đàn
VOV.VN - Bảng xếp hạng cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2025/2026, Alan của CAHN dẫn đầu với 14 bàn thắng, Tagueu đứng thứ 2 với 10 pha lập công.

Vòng 20 V-League 25/26: 9 cầu thủ bị treo giò, Hà Nội FC và Hải Phòng "lo sốt vó"
VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 20 V-League 2025/2026 có tới 9 cầu thủ bị treo giò.

Nhận định vòng 20 V-League: Hoàng Hên có còn "hên" ở VFantasy?
VOV.VN - Nhận định vòng 20 V-League 2025/2026: Hoàng Hên có còn “hên” ở VFantasy? Đó là nội dung chính của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 46.

