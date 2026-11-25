CLB CAHN có chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở Cúp C1 châu Á, qua đó sở hữu 7 điểm sau 5 lượt trận. Trận thắng này cũng giúp thầy trò HLV Polking thu về thêm 100.000 USD tiền thưởng từ AFC theo quy định của điều lệ giải.

Ảnh: Hoài Thương.

Với số tiền thưởng từ trận thắng này, CLB CAHN đã nâng tổng mức tiền thưởng mà họ đạt được từ đầu mùa ở các giải đấu của AFC lên con số 1.050.000 USD.

Trước đó, CLB CAHN nhận 50.000 USD khi tham dự trận play-off trên sân của Adelaide United. Sau đó, trận thắng trước đại diện Australia mang về cho thầy trò HLV Polking 800.000 USD. Đến vòng bảng, CLB CAHN thắng thêm Cảng Thượng Hải để thu về 100.000 USD.

Theo quy định của AFC, số tiền thưởng mà mỗi CLB đạt được trong mùa giải sẽ được thanh toán vào cuối mùa, sau khi trừ đi những khoản tiền phạt hoặc tiền đóng góp từ thiện mà điều lệ giải đã ghi. Đại diện V-League mới đây đã bị phạt 2.000 USD nên số tiền thực tế dự kiến CLB CAHN được nhận tính đến lúc này (ngày 25/11/2026) đang là 1.048.000 USD.

CLB CAHN còn 3 trận đấu nữa ở vòng bảng Cúp C1 châu Á năm nay. Nếu toàn thắng 3 trận đấu này, CLB CAHN sẽ nhận thêm 300.000 USD. Nếu đủ điểm giành vé vào vòng loại trực tiếp, con số tiền thưởng sẽ còn tăng lên.