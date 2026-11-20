Ở trận đấu mới nhất tại Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CAHN để thua 1-3. Đại diện V-League dù dẫn trước 1-0 và có rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng đã không tận dụng thành công. Sau đó, Johor đã ghi 3 bàn trong hiệp 2 để kết thúc trận đấu với thắng lợi.

Ảnh: Đức Minh.

Có nhiều nguyên nhân khiến CLB CAHN thất bại trước Johor ở Cúp C1 Đông Nam Á nhưng một trong số đó đến từ thay đổi trong điều lệ của giải đấu ở mùa giải năm nay.

Cụ thể, mùa giải trước Cúp C1 Đông Nam Á quy định mỗi đội chỉ được đăng ký danh sách cứng 7 ngoại binh và chỉ được thay đổi sau khi kết thúc vòng bảng.

Năm nay, BTC thay đổi khi cho phép các đội đăng ký ngoại binh thoải mái và có thể điều chỉnh sau mỗi lượt đấu. Giới hạn duy nhất là tối đa 7 ngoại binh được phép thi đấu cùng lúc trên sân.

Ở trận đấu tại Hàng Đẫy, Johor đăng ký đến 13 ngoại binh với 7 cầu thủ đá chính và 6 người dự bị. Sau khi đại diện Malaysia có khởi đầu không tốt, HLV Xisco đã thay 3 ngoại binh xuất phát bằng 3 ngoại binh khác ngay ở phút 25 và chính những người vào sân đã tạo nên sự khác biệt cho Johor. Nếu BTC giữ nguyên quy định mùa giải trước, Johor đã không thể có những sự điều chỉnh nhân sự như trận đấu tối 19/11.

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sẽ trở lại với 2 lượt trận tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 12/2026.

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