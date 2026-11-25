Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á mới nhất, cập nhật sáng 25/11, CLB CAHN thăng tiến ở khu vực miền Đông sau trận thắng Vissel Kobe với tỷ số 3-1.

Stefan Mauk và Perea cùng nhau tỏa sáng, giúp đội bóng ngành công an giành chiến thắng thuyết phục sau màn rượt đuổi đầy cảm xúc.

Đại diện V-League đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 khu vực miền Đông với 7 điểm sau 5 trận. Thầy trò HLV Polking đang có nhiều cơ hội cạnh tranh cho tấm vé vào thi đấu vòng loại trực tiếp khi chỉ còn kém Gamba Osaka hay Johor Darul Ta'zim đúng 1 điểm.

Vissel Kobe dù thua CLB CAHN nhưng đội bóng này vẫn đang tạm thời dẫn đầu bảng khu vực miền Đông khi đã có 12 điểm.

Tại khu vực miền Tây, Ronaldo ghi bàn thắng từ chấm phạt đền, góp công vào chiến thắng 2-1 cho Al Nassr trước Al Sadd. Đây là bàn thắng thứ 987 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trận thắng trước đại diện Qatar giúp Al Nassr có 9 điểm sau 4 trận đã đấu ở Cúp C1 châu Á năm nay, tạm xếp thứ 5 khu vực miền Tây.