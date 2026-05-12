Hà Nội FC "thủng" hàng công ở vòng 23 V-League

Tại vòng 23 V-League 2025/2026, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn lớn về nhân sự khi có đến 3 cầu thủ bị treo giò khi đội bóng này đến làm khách của PVF-CAND.

Theo đó, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi Vũ Tiến Long bị cấm thêm 1 trận sau tấm thẻ đỏ ở vòng 21.

Ảnh: VPF.

Nếu như trung vệ Tiến Long chỉ là cầu thủ dự bị thì Hoàng Hên cùng Hai Long đang là những nhân tố rất quan trọng của Hà Nội FC. Bộ đôi này liên tục đá chính thời gian qua và là những nhân tố đóng góp lớn nhất vào chuỗi phong độ tốt của đội bóng này trong giai đoạn giữa mùa giải.

Với sự vắng mặt của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long, HLV Harry Kewell sẽ phải tính đến những phương án khác cho hàng công của Hà Nội FC trận tới như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Luiz Fernando hay Daniel Passira. Tuy nhiên, tất cả những cầu thủ này đều đang có phong độ không tốt.

Trận đấu PVF-CAND gặp Hà Nội FC ở vòng 23 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 17/5 tới.